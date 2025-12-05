Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

5 декабря 2025 07:00
Кадры из фильмов «Черепашки-ниндзя» (2016), «Соник в кино» (2019), «Топ Ган» (1986)

Студия заранее расписала свои главные премьеры на несколько лет вперёд — и сделала ставку на самые узнаваемые франшизы.

Paramount официально утвердила даты ключевых релизов до 2028 года и дала понять, какие бренды для неё сейчас приоритетны.

В центре внимания — новые «Черепашки-ниндзя», развитие киновселенной «Соника в кино» и возвращение культового «Топ Ган» на большие экраны.

Черепашки снова станут «живыми»

Новый фильм про «Черепашек-ниндзя» выйдет в прокат 17 ноября 2028 года. Это будет гибрид игрового кино и CGI — с живыми актёрами и цифровыми героями.

Для франшизы это возвращение к формату, от которого студия отказалась после неудачного игрового фильма 2016 года.

После этого Paramount сделала ставку на анимацию — и не прогадала: «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (2023) показали уверенные сборы и стали началом новой линии.

Уже известно, что их анимационный сиквел выйдет 17 сентября 2027 года, а затем студия вновь рискнёт запустить «живую» версию.

«Соник в кино»

У «Соника в кино» появится отдельный большой фильм

Помимо «Соника в кино 4», который запланирован на начало 2027 года, Paramount готовит отдельный проект внутри франшизы — Sonic Universe Event Film. Его премьера назначена на 22 декабря 2028 года.

Это будет не номерная часть, а самостоятельный фильм в рамках вселенной. Студия фактически переводит «Соника» в формат киновселенной.

И причины понятны: первые три фильма собрали в мировом прокате более миллиарда долларов, превратив ежа в одну из самых выгодных франшиз Paramount за последние годы.

«Соник в кино»

«Топ Ган» возвращают в кино к юбилею

Оригинальный «Топ Ган» (1986) снова выйдет на большие экраны 13 мая 2026 года — к 40-летию фильма. Это будет ограниченный повторный прокат, рассчитанный на волну ностальгии и интерес зрителей к бренду.

После феноменального успеха «Топ Ган: Мэверик» (2022), который стал самым кассовым фильмом в истории студии, Paramount явно не собирается отпускать франшизу из поля зрения.

Возвращение классического фильма в кинотеатры — часть стратегии по долгосрочному удержанию интереса к серии.

Также прочитайте: Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

Фото: Кадры из фильмов «Черепашки-ниндзя» (2016), «Соник в кино» (2019), «Топ Ган» (1986)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет «Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет Читать дальше 6 декабря 2025
«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней «Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней Читать дальше 5 декабря 2025
«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4 «Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4 Читать дальше 5 декабря 2025
Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска Читать дальше 5 декабря 2025
Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Читать дальше 4 декабря 2025
После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности Читать дальше 4 декабря 2025
«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар» «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар» Читать дальше 3 декабря 2025
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии 95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии Читать дальше 3 декабря 2025
Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше