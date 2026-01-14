Меню
Киноафиша Статьи Сериал «Киностудии» получил «Золотой глобус», но у него пока только один сезон: советуем посмотреть эти два — тоже могли бы взять награду, но увы

14 января 2026 09:54
Кадры из сериалов «Лоудермилк», «Барри»

Истории о профессиональной среде, где карьера быстро превращается в источник проблем.

Сериал «Киностудия», отмеченный на «Золотом глобусе», привлёк внимание зрителей историей о внутренней кухне индустрии и профессиональном выгорании.

Проект быстро стал заметным среди рабочих драм и завершился на точке, предполагающей продолжение. Пока второй сезон не вышел, эту паузу можно заполнить сериалами с близкой тематикой — о работе, из которой хочется уйти, но которая продолжает определять жизнь героев.

«Лоудермилк» (2017–2021)

Главный герой — музыкальный критик Сэм Лоудермилк, человек с острым языком и полным отсутствием дипломатии.

Он давно не пьет, регулярно посещает группу анонимных алкоголиков, но трезвость не делает его мягче.

Работа превращается для Сэма в бесконечный источник проблем: резкие рецензии, конфликты с коллегами, вмешательство в чужие дела и последствия, к которым он всегда оказывается не готов.

Сюжет строится вокруг того, как профессиональная среда усиливает личные перекосы героя. Чем честнее он пытается быть, тем сильнее разрушает отношения. Как и в «Киностудии», здесь работа не спасает, а лишь обнажает характер — без фильтров и скидок.

«Барри» (2018–2023)

Барри Беркман — наемный убийца, который неожиданно решает сменить профессию и поступает в актерскую школу.

Новая работа кажется выходом из тупика, но прошлое не отпускает. Репетиции, кастинги и разговоры о творчестве постоянно пересекаются с криминальными обязательствами.

Рабочая среда в сериале выглядит абсурдно и жестко одновременно. Здесь много разговоров о самореализации, но почти никто не готов отвечать за последствия собственных поступков.

Профессия снова оказывается ловушкой: выбраться из нее без потерь невозможно, даже если очень стараешься начать с чистого листа.

Фото: Кадры из сериалов «Лоудермилк», «Барри»
Анна Адамайтес
