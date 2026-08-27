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Киноафиша Статьи Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е

Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Концовка разочаровывает до сих пор.

«Улицы разбитых фонарей» были одним из главных символов НТВ 2000-х. Сериал шёл годами, собирал огромную аудиторию, герои менялись, появлялись новые расследования, а знакомые оперативники успевали уйти из отдела и вернуться. Поэтому неудивительно, что спустя столько сезонов мало кто помнит, чем вся эта история в итоге закончилась.

Даже те, кто в своё время почти не выключал НТВ, сегодня вряд ли с ходу назовут последнюю серию и вспомнят, какой финал получили любимые герои.

Финал сериала

Показ 16-го сезона «Улиц разбитых фонарей» начался на НТВ 20 мая 2019 года. К этому моменту по сюжету Андрей Соловец уже получил звание полковника и стал руководителем Межрайонного УВД. В отделе появилась и новая сотрудница — лейтенант Элла Дмитриева, племянница генерала Мерзликина.

Дальше сериал продолжал жить по привычной схеме: новое дело, расследование и его раскрытие. Последняя серия ничем не выделялась среди остальных и не выглядела как завершение многолетней истории. Не было ни прощаний с героями, ни какого-то особого события. После этого новых эпизодов просто не последовало — НТВ не стал заказывать следующий сезон. Поэтому зрители поняли, что сериал закончился, уже задним числом.

Обида фанатов

Одним из самых болезненных моментов для поклонников стала судьба Ларина и Дукалиса. Когда Алексей Нилов и Сергей Селин покидали проект после пятого сезона, для их персонажей первоначально подготовили вполне спокойный финал: обоих должны были перевести на работу в другой отдел.

Однако эту версию изменили. В эфире герои погибли после взрыва гранаты.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Сергей Селин позже рассказывал, что о смерти Дукалиса узнал уже после того, как решение было принято. Для зрителей, привыкших годами следить за этими героями, такая развязка стала особенно неприятной.

Почему сериал не продлили

К моменту 16-го сезона от первоначального состава «Улиц разбитых фонарей» практически никого не осталось. Аудитория за годы тоже изменилась. При этом, НТВ всё активнее запускал новые проекты, поэтому некогда главный сериал канала решили не продолжать.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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