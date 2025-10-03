Меню
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

3 октября 2025 17:38
Кадр из фильма «Дракула»

Финал окончательный и от того печальный.

Финал новой готической драмы Люка Бессона «Дракула» получился одновременно трагичным и символичным. В центре истории — любовь, перешагнувшая через смерть и четыре века. Дальше спойлеры, так что будьте осторожны!

Влад Дракула, некогда проклятый за убийство священника, наконец обретает возлюбленную — Мину, перерожденную Элизабет. Вспомнив прошлое, она готова принять вечную жизнь рядом с князем, но на пути пары встаёт Ван Хельсинг. Он убеждает Влада, что бессмертное проклятие не должно коснуться и Мины.

В решающий момент Дракула осознаёт: истинная любовь — это не вечное обладание, а жертва. Он просит Ван Хельсинга пронзить его сердце, и умирает, рассыпавшись в прах. Элизабета остаётся смертной и свободной, но разбитой горем. Все жертвы вампира освобождаются, а в финале бывшие горгульи превращаются в детей и покидают замок — символ новой жизни.

Никакой сцены после титров фильм не содержит: Бессон ставит жирную точку, оставляя зрителя в тишине осмысления.

Итог: «Дракула» заканчивается не победой тьмы, а актом раскаяния и прощения, делая историю скорее притчей о любви и вине, чем привычным хоррором.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Дракула»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
