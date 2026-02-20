Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал

Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал

20 февраля 2026 19:00
Кадр из сериала «Ландыши»

Пока все слишком красиво и мало трагедии, как многие привыкли.

Счастливый конец или аккуратная пауза перед продолжением? Финал «Ландышей. Вторая весна» оказался куда мягче, чем ожидали зрители, привыкшие к драме и потерям. История, в которой герои балансировали между фронтом и сценой, завершилась семейной тишиной и намёком на будущее.

Главное разоблачение сезона

Лёха выживает после подрыва дрона на задании, хотя ещё несколько серий назад казалось, что точка неизбежна. Потеря сослуживцев заставляет его задуматься о цене войны и о том, ради чего стоит возвращаться. Катя, устав ждать новостей, сама отправляется на поиски любимого, и именно она становится инициатором их воссоединения.

В это же время раскрывается главный обман сезона. Беременность Светы, из-за которой герои поссорились, оказывается выдумкой. Ложь рушится в самый неподходящий момент, когда напряжение достигает пика.

Финальный аккорд на сцене

Кульминация происходит на музыкальном фестивале. Света, подписавшая контракт с новым продюсером Женей, внезапно узнаёт, что теперь беременность настоящая, но сильный токсикоз не позволяет ей выйти к зрителям. На сцену в экстренном порядке выходит Катя. Концерт проходит успешно и становится символической точкой примирения.

Финальная сцена возвращает зрителей к самому главному. Лёха и Катя вместе, у них рождается ребёнок, и дом наполняется тем, ради чего всё это и затевалось. Создатели не ставят жёсткую точку, оставляя пространство для продолжения. Судя по намёкам, история может вернуться уже в следующем сезоне, и эта весна явно не последняя.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день Читать дальше 18 февраля 2026
Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 21 февраля 2026
Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности Читать дальше 21 февраля 2026
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры) «Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры) Читать дальше 20 февраля 2026
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве Читать дальше 20 февраля 2026
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Читать дальше 20 февраля 2026
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше