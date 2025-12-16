Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли

Меню
16 декабря 2025 13:00
«Папины дочки. Новые»

Продолжение теленовеллы будет и дальше знакомить публику с любимой семьёй, но внутри неё произойдут изменения.

Сериал «Папины дочки. Новые» возвращается с 5 сезоном, съёмки которого уже начались.

Теленовелла напрямую связана с фильмом «Папины дочки. Мама вернулась».

Формально — всё на месте: те же герои, та же семья, тот же дом. По факту — это уже другая история, где привычная модель перестаёт работать.

Возвращение, которое не лечит прошлое

Даша возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с реальностью, к которой не была готова.

Веник отвык от роли мужа, дочери научились жить самостоятельно, а семейная система, собранная без неё, больше не хочет подстраиваться.

Здесь нет эффекта счастливого воссоединения — есть разговор о том, что время меняет всех, даже если кажется, что пауза была временной.

Взрослые дети и новые границы

Одно из главных изменений — дочки. Диана и Лиза ищут своё место в обновлённой иерархии, а Соня принимает решение переехать в Петербург. Для Веника это становится серьёзным испытанием: отпускать оказывается сложнее, чем воспитывать.

Веник больше не комедийный якорь

Герой Филиппа Бледного заметно меняется. Он всё ещё узнаваем, но теперь его поступки продиктованы не только бытовой суетой, а страхом потерять контроль над семьёй.

Сам актёр отмечает, что возвращение Даши проходит непросто, и ради любимой Веник готов выходить за рамки привычного образа.

«Папины дочки. Новые»

Слова, которые объясняют интонацию

Анастасия Сиваева прямо говорит о необходимости проговорить то, что не было сказано раньше:

«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых "Папиных дочек" с первого сезона… Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме».

Новая точка сборки

Пятый сезон становится режиссёрским дебютом для сценариста проекта Павла Брусочкина.

Его личная связь с сериалом ощущается в попытке перевести «Папиных дочек» из формата семейной комедии в разговор о взрослении, ответственности и невозможности вернуть прошлое в прежнем виде.

Продолжение «Папиных дочек. Новые» удивляет не поворотами сюжета, а тем, что выходит за рамки лёгкого кино. Это всё ещё семейная история — просто уже без иллюзий.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
