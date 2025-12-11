Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина

Автор знаменитого цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин всегда открыто признавал, что огромное вдохновение для своего мира черпал в эпопее Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

А некоторые ключевые сюжетные ходы и образы из «Игры престолов» выглядят вообще почти как прямые отсылки к саге. И даже сам Железный трон будто скопирован из истории Фродо.

Кольцо Всевластья и Железный трон

Главные символы власти во вселенных Толкина и Мартина — Кольцо Всевластья и Железный Трон — хотя и выглядят по-разному, действуют на персонажей почти одинаково. Оба предмета пробуждают в обладателях непреодолимую, почти магическую жажду власти, которая в конечном итоге сводит их с ума, толкает на предательство и приводит к гибели.

И Кольцо, и Трон становятся центрами всеобщего конфликта, ради которых ведутся войны и совершаются чудовищные поступки.

Но самое интересное сходство — в их финальной судьбе. Оба символа в итоге уничтожаются огнём. Кольцо Всевластья падает в жерло Роковой Горы, а Железный Трон, созданный из тысячи мечей, плавится в пламени дракона.

Фродо и Джон Сноу

И Фродо, и Джон — герои, на которых судьба возложила бремя спасения мира, хотя сами они к такой роли никогда не стремились. Фродо получает рану от клинка моргульского призрака, которая никогда не заживает полностью и отравляет его жизнь даже после победы. Джона Сноу буквально убивают, а затем возвращают к жизни — травма, которая навсегда меняет его.

Даже финальные прощания в обеих сагах выстроены удивительно схоже. Во «Властелине колец» Фродо уплывает на корабле в Бессмертные Земли, а на причале его провожают трое самых верных друзей — Сэм, Мерри и Пиппин.

В «Игре престолов» Джон Сноу также прощается у воды — на пристани Королевской Гавани. Его провожают трое оставшихся в живых Старков: Санса, Арья и Бран.

Сноу после свержения королевы-тирана вынужден отправиться на север, за Стену. Фродо, страдая от незаживающих ран, покидает Средиземье, уплывая в Валинор — тоже по сути, в добровольное изгнание из родного дома.

Оба героя становятся жертвами своей миссии, заплатив личным счастьем за спасение других.

