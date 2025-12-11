Меню
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина

11 декабря 2025 08:27
Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), сериала «Игра престолов»

В сюжетах нашли пересечения.

Автор знаменитого цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин всегда открыто признавал, что огромное вдохновение для своего мира черпал в эпопее Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

А некоторые ключевые сюжетные ходы и образы из «Игры престолов» выглядят вообще почти как прямые отсылки к саге. И даже сам Железный трон будто скопирован из истории Фродо.

Кольцо Всевластья и Железный трон

Главные символы власти во вселенных Толкина и Мартина — Кольцо Всевластья и Железный Трон — хотя и выглядят по-разному, действуют на персонажей почти одинаково. Оба предмета пробуждают в обладателях непреодолимую, почти магическую жажду власти, которая в конечном итоге сводит их с ума, толкает на предательство и приводит к гибели.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

И Кольцо, и Трон становятся центрами всеобщего конфликта, ради которых ведутся войны и совершаются чудовищные поступки.

Но самое интересное сходство — в их финальной судьбе. Оба символа в итоге уничтожаются огнём. Кольцо Всевластья падает в жерло Роковой Горы, а Железный Трон, созданный из тысячи мечей, плавится в пламени дракона.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Фродо и Джон Сноу

И Фродо, и Джон — герои, на которых судьба возложила бремя спасения мира, хотя сами они к такой роли никогда не стремились. Фродо получает рану от клинка моргульского призрака, которая никогда не заживает полностью и отравляет его жизнь даже после победы. Джона Сноу буквально убивают, а затем возвращают к жизни — травма, которая навсегда меняет его.

Даже финальные прощания в обеих сагах выстроены удивительно схоже. Во «Властелине колец» Фродо уплывает на корабле в Бессмертные Земли, а на причале его провожают трое самых верных друзей — Сэм, Мерри и Пиппин.

В «Игре престолов» Джон Сноу также прощается у воды — на пристани Королевской Гавани. Его провожают трое оставшихся в живых Старков: Санса, Арья и Бран.

Сноу после свержения королевы-тирана вынужден отправиться на север, за Стену. Фродо, страдая от незаживающих ран, покидает Средиземье, уплывая в Валинор — тоже по сути, в добровольное изгнание из родного дома.

Оба героя становятся жертвами своей миссии, заплатив личным счастьем за спасение других.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
