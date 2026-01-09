Меню
Киноафиша Статьи «Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши?

9 января 2026 14:00
Кадр из фильма «Чебурашка»

Мультипликатор Леонид Шварцман все объяснил.

На фоне безумного успеха «Чебурашки 2», который уже собрал больше 4 млрд рублей и стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката, зрители снова массово обсуждают самого героя.

Его знают все — от малышей до взрослых, но одна деталь до сих пор вызывает удивление: откуда у Чебурашки такие огромные уши.

Ответ на этот вопрос когда-то дал мультипликатор Леонид Шварцман, создатель экранного образа персонажа. Он рассказывал, что в книге Эдуарда Успенского никаких больших ушей не было — Чебурашка там описывался как «маленькая лохматая игрушка с большими, как у филина, глазами и круглой заячьей головой». Внешность мультяшного героя начала складываться уже в процессе работы над фильмом.

Сначала ушки у Чебурашки были маленькими и располагались почти на макушке. Но во время совместных поисков с режиссёром Романом Качановым они постепенно увеличились и «переехали» по бокам головы. Так родился тот самый узнаваемый силуэт, который позже покорил не только СССР, но и Японию, США и другие страны.

Этот случайный художественный ход оказался решающим. Именно большие уши сделали Чебурашку особенным и помогли ему стать иконой, которая сегодня снова собирает миллиарды в кинотеатрах, пишет портал «Аргументы и Факты».

Ранее портал «Киноафиша» писал, какая страна является родиной Чебурашки.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Екатерина Адамова
