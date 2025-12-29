Нашумевший роман Агаты Кристи стал сериалом: 15 января Netflix выпустит детектив из 3 серий по книге «Тайна семи циферблатов»

Стриминг взялся за один из самых спорных текстов королевы детектива и сделал ставку на мини-формат и звездный актерский состав.

15 января на платформе Netflix выходит мини-сериал «Тайна семи циферблатов» (Agatha Christie's Seven Dials).

Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи, всего три серии, аккуратно собранные в камерный детектив с атмосферой английского поместья и тайной, где важна каждая деталь.

Самый спорный роман Кристи — снова на экране

Роман «Тайна семи циферблатов» вышел в 1929 году и сразу разделил читателей.

Критики упрекали Кристи в отходе от привычной детективной логики и увлечении темой заговоров и тайных обществ. В 1980-х история уже получала экранизацию, но осталась почти незамеченной — без яркого отклика и с довольно сдержанными оценками.

Netflix решился вернуться к этому материалу, сделав ставку на другой темп и более плотное повествование.

Три серии вместо длинного расследования

Мини-формат здесь работает на сюжет. Загородная вечеринка в поместье заканчивается убийством, у тела выставлены семь будильников, а вскоре происходит еще одна смерть, сопровождаемая фразой «Семь циферблатов...».

История разворачивается без лишних ответвлений и концентрируется на одном — кто и зачем стоит за тайным обществом, в которое оказываются вовлечены гости дома.

Новая героиня вместо привычных сыщиков

В центре сюжета — леди Эйлин Бандл Брент, которую играет Миа Маккенна-Брюс. Это не классический сыщик, а внимательная и упрямая наблюдательница, первой замечающая несостыковки в происходящем.

Ее расследование строится не на эффектных приемах, а на умении слушать, сопоставлять и задавать неудобные вопросы — именно так история постепенно выходит за рамки бытового преступления.

Звездный каст как аргумент

Одним из главных козырей проекта стал актерский состав. В сериале заняты Хелена Бонем Картер и Мартин Фримен — имена, которые сразу задают уровень ожиданий.

Съемки проходили в Англии, с характерными усадьбами, интерьерами и визуальной строгостью эпохи 1920-х. За сценарий отвечает Крис Чибнелл, работавший над «Доктором Кто» и «Убийством на пляже», что заметно в структуре и ритме истории.

