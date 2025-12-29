Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нашумевший роман Агаты Кристи стал сериалом: 15 января Netflix выпустит детектив из 3 серий по книге «Тайна семи циферблатов»

Нашумевший роман Агаты Кристи стал сериалом: 15 января Netflix выпустит детектив из 3 серий по книге «Тайна семи циферблатов»

29 декабря 2025 11:21
«Тайна семи циферблатов»

Стриминг взялся за один из самых спорных текстов королевы детектива и сделал ставку на мини-формат и звездный актерский состав.

15 января на платформе Netflix выходит мини-сериал «Тайна семи циферблатов» (Agatha Christie's Seven Dials).

Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи, всего три серии, аккуратно собранные в камерный детектив с атмосферой английского поместья и тайной, где важна каждая деталь.

Самый спорный роман Кристи — снова на экране

Роман «Тайна семи циферблатов» вышел в 1929 году и сразу разделил читателей.

Критики упрекали Кристи в отходе от привычной детективной логики и увлечении темой заговоров и тайных обществ. В 1980-х история уже получала экранизацию, но осталась почти незамеченной — без яркого отклика и с довольно сдержанными оценками.

Netflix решился вернуться к этому материалу, сделав ставку на другой темп и более плотное повествование.

«Тайна семи циферблатов»

Три серии вместо длинного расследования

Мини-формат здесь работает на сюжет. Загородная вечеринка в поместье заканчивается убийством, у тела выставлены семь будильников, а вскоре происходит еще одна смерть, сопровождаемая фразой «Семь циферблатов...».

История разворачивается без лишних ответвлений и концентрируется на одном — кто и зачем стоит за тайным обществом, в которое оказываются вовлечены гости дома.

Новая героиня вместо привычных сыщиков

В центре сюжета — леди Эйлин Бандл Брент, которую играет Миа Маккенна-Брюс. Это не классический сыщик, а внимательная и упрямая наблюдательница, первой замечающая несостыковки в происходящем.

Ее расследование строится не на эффектных приемах, а на умении слушать, сопоставлять и задавать неудобные вопросы — именно так история постепенно выходит за рамки бытового преступления.

Звездный каст как аргумент

Одним из главных козырей проекта стал актерский состав. В сериале заняты Хелена Бонем Картер и Мартин Фримен — имена, которые сразу задают уровень ожиданий.

Съемки проходили в Англии, с характерными усадьбами, интерьерами и визуальной строгостью эпохи 1920-х. За сценарий отвечает Крис Чибнелл, работавший над «Доктором Кто» и «Убийством на пляже», что заметно в структуре и ритме истории.

Также прочитайте: Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут

Фото: Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Читать дальше 30 декабря 2025
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Читать дальше 30 декабря 2025
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Читать дальше 30 декабря 2025
В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании В этом детективном сериале НТВ Прилучный неузнаваем — а рейтинг 7.5 подтверждает интерес зрителей: даже спустя 9 лет смотрится на одном дыхании Читать дальше 29 декабря 2025
А будет ли 2 сезон и когда? Что известно о продолжении сериала «Большая вода» на НТВ А будет ли 2 сезон и когда? Что известно о продолжении сериала «Большая вода» на НТВ Читать дальше 28 декабря 2025
«Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой «Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой Читать дальше 27 декабря 2025
«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) «Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) Читать дальше 26 декабря 2025
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? Читать дальше 26 декабря 2025
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше