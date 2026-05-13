Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря

Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря

13 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

Актер специально выдвинул наглые условия, так как особо не хотел сниматься.

Настоящая мировая слава пришла к Арнольду Шварценеггеру в 1980-1990-х годах с выходом на экраны «Терминатора» и его сиквела. Этот образ стал его визитной карточкой и открыл дорогу к звёздным ролям. Вслед за этим его ждали культовые проекты вроде «Коммандос», «Хищника» и «Красной жары», где он окончательно закрепил статус иконы жанра.

Но судьба вновь свела его с самой знаковой ролью. Когда спустя несколько лет решили снимать третье по счету продолжение «Терминатора», студия выдвинула жёсткое условие. Они были готовы выделить огромный бюджет только при одном условии — если к проекту снова привлекут самого Шварценеггера.

Актёр к тому моменту уже охладел к своему персонажу. К тому же, он не хотел участвовать в проекте без Джеймса Кэмерона. Чтобы вежливо отказаться, Шварценеггер придумал хитрый ход

Он выдвинул продюсерам настолько жёсткие и высокомерные требования, что те, по его мнению, должны были сами отвергнуть сотрудничество.

На переговорах он постоянно ужесточал свои условия. В итоге стороны успели подготовить два десятка различных вариантов контракта. Актёр запросил неслыханный для того времени гонорар — 30 миллионов долларов. Согласился он сниматься лишь 19 недель, и каждая дополнительная неделя должна была стоить студии ещё полтора миллиона.

Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

В контракте он также оставил за собой исключительное право в любой момент заменить любого члена съёмочной группы, включая режиссёра. Плюс к этому — полтора миллиона на сопутствующие расходы: личный трейлер с тренажёрным залом, охрану, лимузин и частный самолёт.

К удивлению Шварценеггера, продюсеры приняли все его условия. Эти траты чудовищно раздули бюджет фильма «Терминатор 3: Восстание машин». В итоге даже громкие сборы в 433 миллиона долларов лишь чудом позволили проекту выйти в ноль, едва оправдав колоссальные вложения.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор Читать дальше 14 мая 2026
Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Читать дальше 13 мая 2026
Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Читать дальше 11 мая 2026
Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Думала, что круче исторического «Великолепного века» ничего нет: а потом включила этот турецкий сериал и теперь не могу оторваться Читать дальше 13 мая 2026
Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Пересмотрела «Маленькую Веру» и поняла, кто же там хуже всех: «Удивительная наглость, жадность, гордыня» Читать дальше 13 мая 2026
Мультик «Мадагаскар» собирались лишить самых забавных героев: авторы передумали в последний момент Мультик «Мадагаскар» собирались лишить самых забавных героев: авторы передумали в последний момент Читать дальше 13 мая 2026
Унижали, угрожали, морили голодом: от того, что творили с похищенной Хюррем, мурашки побегут Унижали, угрожали, морили голодом: от того, что творили с похищенной Хюррем, мурашки побегут Читать дальше 12 мая 2026
А может Баязида казнили неслучайно: почему историки сомневаются, что его матерью была Хюррем А может Баязида казнили неслучайно: почему историки сомневаются, что его матерью была Хюррем Читать дальше 12 мая 2026
В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 Читать дальше 12 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше