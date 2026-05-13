Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря

Настоящая мировая слава пришла к Арнольду Шварценеггеру в 1980-1990-х годах с выходом на экраны «Терминатора» и его сиквела. Этот образ стал его визитной карточкой и открыл дорогу к звёздным ролям. Вслед за этим его ждали культовые проекты вроде «Коммандос», «Хищника» и «Красной жары», где он окончательно закрепил статус иконы жанра.

Но судьба вновь свела его с самой знаковой ролью. Когда спустя несколько лет решили снимать третье по счету продолжение «Терминатора», студия выдвинула жёсткое условие. Они были готовы выделить огромный бюджет только при одном условии — если к проекту снова привлекут самого Шварценеггера.

Актёр к тому моменту уже охладел к своему персонажу. К тому же, он не хотел участвовать в проекте без Джеймса Кэмерона. Чтобы вежливо отказаться, Шварценеггер придумал хитрый ход

Он выдвинул продюсерам настолько жёсткие и высокомерные требования, что те, по его мнению, должны были сами отвергнуть сотрудничество.

На переговорах он постоянно ужесточал свои условия. В итоге стороны успели подготовить два десятка различных вариантов контракта. Актёр запросил неслыханный для того времени гонорар — 30 миллионов долларов. Согласился он сниматься лишь 19 недель, и каждая дополнительная неделя должна была стоить студии ещё полтора миллиона.

В контракте он также оставил за собой исключительное право в любой момент заменить любого члена съёмочной группы, включая режиссёра. Плюс к этому — полтора миллиона на сопутствующие расходы: личный трейлер с тренажёрным залом, охрану, лимузин и частный самолёт.

К удивлению Шварценеггера, продюсеры приняли все его условия. Эти траты чудовищно раздули бюджет фильма «Терминатор 3: Восстание машин». В итоге даже громкие сборы в 433 миллиона долларов лишь чудом позволили проекту выйти в ноль, едва оправдав колоссальные вложения.