Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь

7 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Смешарики»

10 смешных эпизодов 100% поднимут настроение.

Иногда лучший способ отметить 8 Марта — просто провести спокойный вечер вместе с детьми. Тем более праздник уже завтра.

Если ищете что-то доброе и ненавязчивое для семейного просмотра, можно включить специальный часовой выпуск «Смешариков». Этот сборник уже посмотрели почти миллион раз, и он отлично подходит для уютного вечера.

Часовой выпуск к 8 Марта

В подборку вошли десять серий нового сезона. Они идут подряд и складываются примерно в час просмотра.

  1. Меткая стрела — 00:00
  2. Стальное сердце — 06:30
  3. Камыши — 12:31
  4. Женские секреты — 18:33
  5. Любимый внук — 24:33
  6. Скатерть-самозванка — 30:35
  7. Девушка в песках — 36:38
  8. Лягушатник — 42:39
  9. Просто так и вопреки — 48:39
  10. Аленький цветочек — 54:40
Кадр из сериала «Смешарики»

Почему этот выпуск стоит включить

«Смешарики» уже много лет остаются одним из самых любимых российских мультсериалов. История рассказывает о жизни круглых героев в Стране Смешариков, где каждый персонаж по-своему смотрит на мир и постоянно попадает в новые ситуации.

Главное достоинство сериала — умение объяснять детям сложные вещи через простые и понятные истории. Поэтому такой выпуск можно спокойно включить всей семьей и провести вечер перед 8 Марта в теплой, доброй атмосфере.

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
