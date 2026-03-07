Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь

Иногда лучший способ отметить 8 Марта — просто провести спокойный вечер вместе с детьми. Тем более праздник уже завтра.

Если ищете что-то доброе и ненавязчивое для семейного просмотра, можно включить специальный часовой выпуск «Смешариков». Этот сборник уже посмотрели почти миллион раз, и он отлично подходит для уютного вечера.

Часовой выпуск к 8 Марта

В подборку вошли десять серий нового сезона. Они идут подряд и складываются примерно в час просмотра.

Меткая стрела — 00:00 Стальное сердце — 06:30 Камыши — 12:31 Женские секреты — 18:33 Любимый внук — 24:33 Скатерть-самозванка — 30:35 Девушка в песках — 36:38 Лягушатник — 42:39 Просто так и вопреки — 48:39 Аленький цветочек — 54:40

Почему этот выпуск стоит включить

«Смешарики» уже много лет остаются одним из самых любимых российских мультсериалов. История рассказывает о жизни круглых героев в Стране Смешариков, где каждый персонаж по-своему смотрит на мир и постоянно попадает в новые ситуации.

Главное достоинство сериала — умение объяснять детям сложные вещи через простые и понятные истории. Поэтому такой выпуск можно спокойно включить всей семьей и провести вечер перед 8 Марта в теплой, доброй атмосфере.