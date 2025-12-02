Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл»

Свежая картина из Англии предлагает не спешить, всматриваться в характеры и искать преступника без гонки и шума.

Британский детектив «Убийство перед вечерней» (2025) от платформы Acorn TV переносит зрителя в вымышленную деревню Чемптон в 80-е годы.

Именно здесь разворачивается размеренная, но тревожная история, где за спокойным фасадом скрывается целая серия преступлений.

Священник, который берется за расследование

В центре сюжета — викарий Дэниел Клемент, человек наблюдательный, не слишком удачливый в церковных делах и находящийся в сложных отношениях с матерью.

Когда в деревне начинают происходить убийства, именно он оказывается втянут в расследование, к которому явно не готов, но пройти мимо не способен.

Узнаваемое лицо для фанатов «Гарри Поттера»

Главную роль исполняет Мэттью Льюис, тот самый Невилл Долгопупс из «Гарри Поттера». Здесь он совсем другой — сдержанный, ироничный и гораздо более приземлённый. Его спокойная манера игры точно вписывается в общий тон сериала.

Проверенная школа британского детектива

Проект снял Дэйв Мур, работавший над классическими форматами вроде «Пуаро», «Чисто английских убийств» и «Мисс Марпл». Это чувствуется сразу: авторов больше интересует быт, привычки и характеры жителей, чем скорость расследования.

Убийство как часть деревенского уклада

Здесь сначала идут чаепития, церковь по воскресеньям и разговоры у камина — и только потом трупы, алиби и подозреваемые.

Создатели сознательно уходят от динамики, делая ставку на атмосферу, мягкий юмор и наблюдение за людьми. Детективная интрига развивается неторопливо, без резких скачков.

Для кого этот сериал

«Убийство перед вечерней» — выбор для тех, кто устал от жестких триллеров и резких сюжетных ходов. Это сериал для спокойного просмотра, где важнее не сенсации, а погружение в мир маленькой английской деревни. Рейтинг проекта на IMDb — 7,0.

Также прочитайте: На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей