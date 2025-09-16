Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

«Пластилиновая ворона» сегодня кажется чем-то совершенно безобидным — весёлый, абсурдный и невероятно талантливый мультфильм Александра Татарского, где оживают стихи Эдуарда Успенского и музыка Григория Гладкова. Но мало кто знает, что этот шедевр едва не оказался навсегда похоронен в архивах советской цензуры.

«Идеологическая безыдейность»

Причина запрета по сей день вызывает удивление. Худсовет в ленте не увидел «идеологического смысла». Весёлый абсурд и ирония воспринимались как шутовство, а значит, как опасный сигнал.

Постоянные превращения пластилиновых героев — то они ворона, то утюг, то опять нечто иное — показались комиссии «безыдейной белибердой». Эксперименты с формой в глазах строгих рецензентов выглядели недопустимыми.

Голос Мюллера

Но на этом список претензий не закончился. Особое возмущение вызвало то, что один из персонажей говорил голосом Леонида Броневого. В стране, где актёра знали прежде всего по роли Мюллера из «17 мгновений весны», это посчитали кощунством. В отчёте цензоров появилась фраза: «Гестапо и дети несовместимы», пишет источник.

Победа над цензурой

Несколько месяцев мультфильм пылился на полке, обречённый на забвение. Но судьбу картины переломил показ в телепередаче «Кинопанорама». Наперекор чиновникам «Ворону» выпустили в эфир, и успех оказался мгновенным: зрители полюбили пластилиновых героев с первых минут. После этого запрет сняли, а сам мультфильм стал лауреатом двадцати пяти фестивалей и конкурсов по всему миру.

Так «Пластилиновая ворона», едва не уничтоженная цензурой, превратилась в легенду, которую теперь называют одним из символов советской анимации.

