Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

16 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Пластилиновая ворона»

Советская цензура назвала мультфильм белибердой.

«Пластилиновая ворона» сегодня кажется чем-то совершенно безобидным — весёлый, абсурдный и невероятно талантливый мультфильм Александра Татарского, где оживают стихи Эдуарда Успенского и музыка Григория Гладкова. Но мало кто знает, что этот шедевр едва не оказался навсегда похоронен в архивах советской цензуры.

«Идеологическая безыдейность»

Причина запрета по сей день вызывает удивление. Худсовет в ленте не увидел «идеологического смысла». Весёлый абсурд и ирония воспринимались как шутовство, а значит, как опасный сигнал.

Постоянные превращения пластилиновых героев — то они ворона, то утюг, то опять нечто иное — показались комиссии «безыдейной белибердой». Эксперименты с формой в глазах строгих рецензентов выглядели недопустимыми.

Кадр из фильма «Пластилиновая ворона»

Голос Мюллера

Но на этом список претензий не закончился. Особое возмущение вызвало то, что один из персонажей говорил голосом Леонида Броневого. В стране, где актёра знали прежде всего по роли Мюллера из «17 мгновений весны», это посчитали кощунством. В отчёте цензоров появилась фраза: «Гестапо и дети несовместимы», пишет источник.

Победа над цензурой

Несколько месяцев мультфильм пылился на полке, обречённый на забвение. Но судьбу картины переломил показ в телепередаче «Кинопанорама». Наперекор чиновникам «Ворону» выпустили в эфир, и успех оказался мгновенным: зрители полюбили пластилиновых героев с первых минут. После этого запрет сняли, а сам мультфильм стал лауреатом двадцати пяти фестивалей и конкурсов по всему миру.

Так «Пластилиновая ворона», едва не уничтоженная цензурой, превратилась в легенду, которую теперь называют одним из символов советской анимации.

Писали также: Янковский и так редко снимался в военном кино, а эту драму вообще запретили к показу: уже 30 лет в архивах

Фото: Кадр из фильма «Пластилиновая ворона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше