Цензоры лишились дара речи, увидев «Дело было в Пенькове»: эту пошлую сцену сразу потребовали вырезать

Фильм Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» давно стал эталонной советской мелодрамой, завоевав сердца миллионов зрителей. Однако повесть Сергея Антонова, послужившая основой, была сложнее — она переплетала личные драмы героев с суровой правдой о колхозных буднях.

Ростоцкий сознательно ушёл от детального показа производственной рутины, сосредоточившись на любовном треугольнике. Более того, ему пришлось отказаться от одной важной и достаточно смелой для того времени сцены, которая в оригинале была ключевой для понимания поступков героев.

Сцена в «Дело было в Пенькове»

В фильме сцена должна развиваться так: Тоня, увидев, как её Матвей оживлённо разговаривает со свинаркой из соседнего колхоза, начинает ревновать. Когда он позже вскакивает в кузов грузовика и пытается обнять её за талию, она резко отстраняется и просит не приставать. Героиня даёт понять, что не намерена связываться с женатым мужчиной.

«Что ты ко мне всё время вяжешься?» — срывается на неё задетый за живое Матвей.

Именно после этого резкого разговора по деревне и поползли первые сплетни, которые в итоге раскололи жизнь всех героев.

Мнение цензоров

Цензурная комиссия сочла эту сцену неприемлемой. По их мнению, такое «безобразие» — попытка замужнего мужчины обнять другую женщину — не могло происходить в образцовой советской деревне. Ростоцкому выдвинули жёсткий ультиматум: фильм выйдет на экраны только при условии, что спорный эпизод будет удалён.

Режиссёр не стал спорить и сразу пошёл на уступки, вырезав ключевой момент. В итоге партийное руководство высоко оценило картину.