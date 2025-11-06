Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской

Меню
6 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Царь ночи»

Политические тайны, интриги и семейные скандалы — затянет не по-детски.

Сегодня, 6 ноября, выходит историко-приключенческий сериал «Царь ночи» — мрачная сага о России начала XX века, где рушатся империи, судьбы и иллюзии.

В центре истории — брат и сестра, потерявшие друг друга после смерти отца. Их судьбы переплетутся с политическими интригами, тайными обществами и борьбой за власть.

Одну из ключевых ролей сыграла Елизавета Боярская — её героиня Адель обманывает, спасает и играет на грани. Но как будут выходить серии и сколько их всего? Объясняем.

Власть, кровь и заговоры

Действие разворачивается в момент, когда империя Николая II трещит по швам. В столицу стекаются нищие, обстановка накаляется, в воздухе пахнет революцией.

В этот хаос втянуты народный целитель Яков (Алексей Ярмущик), его сестра Софья (Алиса Рейфер) и чиновник Раздорский (Максим Митяшин), верящий, что разрушение может стать спасением. Их пути пересекаются в смертельной игре, где ставки — сама страна.

Когда и где смотреть

Сериал создан компаниями «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета. Смотреть можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Иви. В первом сезоне — восемь серий, новые эпизоды выходят еженедельно, а финал покажут 18 декабря.

Расписание выхода сериала «Царь ночи»

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

6 ноября

2-я серия

6 ноября

3-я серия

13 ноября

4-я серия

20 ноября

5-я серия

27 ноября

6-я серия

4 декабря

7-я серия

11 декабря

8-я серия

18 декабря

«Царь ночи» обещает не только историческую достоверность, но и ту самую атмосферу, где границы между любовью, властью и предательством стираются вместе с последним ударом колокола.

Также прочитайте: Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

Фото: Кадр из сериала «Царь ночи»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
