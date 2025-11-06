Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской

Сегодня, 6 ноября, выходит историко-приключенческий сериал «Царь ночи» — мрачная сага о России начала XX века, где рушатся империи, судьбы и иллюзии.
В центре истории — брат и сестра, потерявшие друг друга после смерти отца. Их судьбы переплетутся с политическими интригами, тайными обществами и борьбой за власть.
Одну из ключевых ролей сыграла Елизавета Боярская — её героиня Адель обманывает, спасает и играет на грани. Но как будут выходить серии и сколько их всего? Объясняем.
Власть, кровь и заговоры
Действие разворачивается в момент, когда империя Николая II трещит по швам. В столицу стекаются нищие, обстановка накаляется, в воздухе пахнет революцией.
В этот хаос втянуты народный целитель Яков (Алексей Ярмущик), его сестра Софья (Алиса Рейфер) и чиновник Раздорский (Максим Митяшин), верящий, что разрушение может стать спасением. Их пути пересекаются в смертельной игре, где ставки — сама страна.
Когда и где смотреть
Сериал создан компаниями «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета. Смотреть можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Иви. В первом сезоне — восемь серий, новые эпизоды выходят еженедельно, а финал покажут 18 декабря.
Расписание выхода сериала «Царь ночи»
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
6 ноября
|
2-я серия
|
6 ноября
|
3-я серия
|
13 ноября
|
4-я серия
|
20 ноября
|
5-я серия
|
27 ноября
|
6-я серия
|
4 декабря
|
7-я серия
|
11 декабря
|
8-я серия
|
18 декабря
«Царь ночи» обещает не только историческую достоверность, но и ту самую атмосферу, где границы между любовью, властью и предательством стираются вместе с последним ударом колокола.
