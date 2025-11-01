«Царь горы» вернулся: 4,4 миллиона просмотров и 98% на Rotten Tomatoes — Hulu продлил мультсериал сразу на 2 сезона

Мультсериал снова на вершине рейтингов, хотя этого, кажется, мало кто ожидал.

Пятнадцать лет молчания — и вдруг снова взрыв популярности. Мультсериал «Царь горы», казалось, давно остался в прошлом, но его возвращение оказалось триумфальным.

За первую неделю после премьеры новую главу посмотрели 4,4 миллиона человек. И теперь Hulu решился на смелый шаг — продлить шоу сразу на два сезона.

История возвращения

Проект Майка Джаджа и Грега Дэниелса перезапустили в августе 2024 года. И это был не просто ностальгический жест. Премьера 14-го сезона стала самым успешным релизом взрослой анимации на Hulu и Disney+ за последние пять лет.

На Rotten Tomatoes — 98% свежести от критиков и 90% от зрителей. «Царь горы» снова заговорил языком, который понятен всем — простым, домашним, человеческим.

Что будет дальше

Hulu заказал двадцать новых серий — 16-й и 17-й сезоны уже в работе. А 15-й выйдет в 2026 году. Всего зрителей ждёт три года подряд с героями Арлена. По словам Variety, каждый новый сезон будет состоять из десяти эпизодов, и все они станут прямым продолжением истории, начатой в перезапуске.

Возвращение домой

Хэнк и Пегги Хилл возвращаются из Саудовской Аравии в родной Техас, где жизнь изменилась до неузнаваемости. Их сын Бобби теперь живёт в Далласе и делает карьеру шеф-повара.

Но главный нерв сериала остаётся прежним — столкновение старого и нового мира, вечная борьба между здравым смыслом, привычками и безумной реальностью XXI века.

