Киноафиша Статьи «Царь — красавец, Бабариха — огонь»: что говорят зрители о «Сказке о царе Салтане» (честные отзывы)

«Царь — красавец, Бабариха — огонь»: что говорят зрители о «Сказке о царе Салтане» (честные отзывы)

17 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Равнодушных точно к этой экранизации нет.

«Сказка о царе Салтане» снова на большом экране, и зрители идут на нее семьями. Новая экранизация Пушкина уже называют спорной, но равнодушных почти нет. Кто-то видит красивый аттракцион, кто-то — лишний хайп на классике. Интересно другое: обсуждают фильм живо, а залы заполняются почти на все 100%.

Красиво, но не всегда по-Пушкину

Главная похвала — картинка. Масштаб, костюмы, природа, музыка. Многие зрители пишут, что фильм выглядит по-настоящему сказочно. Один из отзывов звучит так: «Красиво, атмосферно, сказочно. Актеры симпатичные. Царь — красавец. Бабариха — огонь. Такой хайп мне по душе».

При этом претензии тоже повторяются. Зрителей смущает язык персонажей. Пушкинские строки звучат, но не всегда, а между ними — вольный пересказ. В отзывах отмечают, что речь порой выглядит так, будто «наблюдаешь репетицию, где актеры забыли слова и говорят от себя».

Семейное кино, которое обсуждают

Многие идут на фильм с детьми и выходят в хорошем настроении. «Мы поставили 5, хоть и с минусом. После похода всей семьей осталось хорошее настроение», — делится зрительница. Для части аудитории этого уже достаточно.

Отдельно хвалят образ царя Салтана и юного Гвидона — именно на них, по мнению зрителей, держится история. Работают и знакомые с детства сюжетные ходы. Люди признают, что мультфильм остается любимым, но и новая версия воспринимается как яркая иллюстрация.

Пожалуй, главный показатель — интерес. В некоторых кинотеатрах залы заполняются на 80 процентов, очереди за билетами возвращаются. Значит, Пушкин по-прежнему собирает зрителя. Вопрос только в ожиданиях: идти за классикой или за зрелищем. Многие выбирают второе — и не жалеют.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
