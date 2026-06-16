Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем

И объясняем, почему на него стоит обратить внимание.

Если вам нравятся детективы НТВ про сильных мужчин с непростой судьбой, то на этой неделе стоит обратить внимание на премьеру сериала «Леший». Здесь есть и расследования, и семейная драма, и таежная атмосфера, которая сразу добавляет истории особый характер.

О чем сериал «Леший»

Главный герой Сергей Гранин когда-то был оперативником. Его жизнь разрушилась десять лет назад после тяжелого ранения, полученного во время спасения лучшего друга и напарника Юрия Дымова.

Пока Сергей находился в больнице, жена ушла к тому самому другу и забрала с собой их дочь.

После такого удара Гранин решил исчезнуть из прежней жизни. Он перебрался в таежную глушь и стал инспектором по охране леса. Местные жители быстро дали ему прозвище Леший.

Однако спокойная жизнь заканчивается в тот момент, когда в деревню приезжает новый начальник полиции. И оказывается, что это тот самый Юрий Дымов.

Прошлое снова настигнет героя

На этом неприятные сюрпризы не заканчиваются. Вместе с Дымовым в деревню приезжают бывшая жена Сергея и его уже повзрослевшая дочь Олеся. Теперь герою предстоит не только расследовать преступления, но и заново выстраивать отношения с ребенком, которого он почти потерял.

Честно говоря, именно эта линия выглядит самой интересной. Детективов про бывших оперативников сейчас хватает, а вот история человека, который спустя годы пытается вернуть дочь и разобраться с собственными обидами, уже цепляет гораздо сильнее.

Еще один герой сериала

Есть в этой истории и персонаж, который наверняка быстро станет любимцем зрителей. Речь о псе по кличке Джагер, которого Гранин когда-то спас от смерти. Теперь верный четвероногий напарник помогает хозяину во многих делах и сопровождает его во время расследований. Так что сериал придется по вкусу тем, кто взахлеб «Пса».

Режиссер Александр Колесник отмечает, что исполнитель главной роли Евгений Терских сумел создать образ сурового, но при этом не лишенного чувства юмора человека.

«Главный герой — непростой человек со своим внутренним конфликтом и бэкграундом. У него сложные взаимоотношения с семьёй, и благодаря этому он растёт, развивается, адаптируется», — рассказал постановщик.

Премьера сериала «Леший» состоится на НТВ 15 июня.