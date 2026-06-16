Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем

Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем

16 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Леший»

И объясняем, почему на него стоит обратить внимание.

Если вам нравятся детективы НТВ про сильных мужчин с непростой судьбой, то на этой неделе стоит обратить внимание на премьеру сериала «Леший». Здесь есть и расследования, и семейная драма, и таежная атмосфера, которая сразу добавляет истории особый характер.

О чем сериал «Леший»

Главный герой Сергей Гранин когда-то был оперативником. Его жизнь разрушилась десять лет назад после тяжелого ранения, полученного во время спасения лучшего друга и напарника Юрия Дымова.

Пока Сергей находился в больнице, жена ушла к тому самому другу и забрала с собой их дочь.

После такого удара Гранин решил исчезнуть из прежней жизни. Он перебрался в таежную глушь и стал инспектором по охране леса. Местные жители быстро дали ему прозвище Леший.

Однако спокойная жизнь заканчивается в тот момент, когда в деревню приезжает новый начальник полиции. И оказывается, что это тот самый Юрий Дымов.

Прошлое снова настигнет героя

Кадр из сериала «Леший»

На этом неприятные сюрпризы не заканчиваются. Вместе с Дымовым в деревню приезжают бывшая жена Сергея и его уже повзрослевшая дочь Олеся. Теперь герою предстоит не только расследовать преступления, но и заново выстраивать отношения с ребенком, которого он почти потерял.

Честно говоря, именно эта линия выглядит самой интересной. Детективов про бывших оперативников сейчас хватает, а вот история человека, который спустя годы пытается вернуть дочь и разобраться с собственными обидами, уже цепляет гораздо сильнее.

Еще один герой сериала

Есть в этой истории и персонаж, который наверняка быстро станет любимцем зрителей. Речь о псе по кличке Джагер, которого Гранин когда-то спас от смерти. Теперь верный четвероногий напарник помогает хозяину во многих делах и сопровождает его во время расследований. Так что сериал придется по вкусу тем, кто взахлеб «Пса».

Режиссер Александр Колесник отмечает, что исполнитель главной роли Евгений Терских сумел создать образ сурового, но при этом не лишенного чувства юмора человека.

«Главный герой — непростой человек со своим внутренним конфликтом и бэкграундом. У него сложные взаимоотношения с семьёй, и благодаря этому он растёт, развивается, адаптируется», — рассказал постановщик.

Премьера сериала «Леший» состоится на НТВ 15 июня.

Фото: Кадр из сериала «Леший»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Читать дальше 11 июня 2026
Фома в «Невском» — лишь верхушка айсберга: 2 сериала с Паламарчуком, которые по рейтингу даже выше хита НТВ Фома в «Невском» — лишь верхушка айсберга: 2 сериала с Паламарчуком, которые по рейтингу даже выше хита НТВ Читать дальше 17 июня 2026
Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы Читать дальше 17 июня 2026
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет Читать дальше 16 июня 2026
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное Читать дальше 16 июня 2026
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка Читать дальше 16 июня 2026
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок Читать дальше 16 июня 2026
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование Читать дальше 16 июня 2026
Даже те, кто обожает Семенова и Фому, не готовы прощать «Невскому» этот минус: испортил все сезоны культового хита НТВ Даже те, кто обожает Семенова и Фому, не готовы прощать «Невскому» этот минус: испортил все сезоны культового хита НТВ Читать дальше 15 июня 2026
«Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне «Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне Читать дальше 15 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше