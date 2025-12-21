Меню
Вышел новый хоррор от создателя «Ганнибала» — тут и Мадс Миккельсен есть: бывший киллер, пропавшая семья и монстр, которого никто не видел

21 декабря 2025 20:04
«Поймать монстра» (2025)

Кажется, девочка в этой истории понимает гораздо больше взрослых, но ей никто не верит.

Фильм «Поймать монстра» (2025) — полнометражная работа Брайан Фуллер, хорошо знакомого зрителям по сериалу «Ганнибал».

На этот раз он создал камерный хоррор, где отправной точкой становится не убийство и не погоня, а детская уверенность: под кроватью живет монстр, и он уже забрал самое важное.

Десятилетняя Аврора уверена, что именно это существо съело ее семью. Взрослые не воспринимают слова ребенка всерьез, и единственным человеком, кто готов выслушать девочку, оказывается ее сосед — замкнутый мужчина с прошлым, о котором предпочитают не спрашивать.

Сосед, у которого тоже есть свои чудовища

Сосед Авроры — бывший киллер, человек, живущий с тяжелым чувством вины. Он не склонен верить в сверхъестественное и довольно быстро начинает подозревать, что за «монстром» могут скрываться вполне реальные люди — наемные убийцы, которые вышли на его след.

Так история о детском страхе постепенно превращается в триллер, где фантазия и реальность перестают быть противоположностями.

«Поймать монстра» (2025)

Фуллер намеренно не дает зрителю простого ответа, существует ли чудовище на самом деле. Монстр здесь — образ, который может принимать любую форму: от преступников из плоти и крови до внутренней травмы, с которой невозможно справиться в одиночку.

Актеры и интонация фильма

В фильме снялись Софи Слоун, Мадс Миккельсен и Сигурни Уивер. Их персонажи существуют в пространстве недоговоренностей, где важны не действия, а реакции и паузы.

При хронометраже 1 час 46 минут «Поймать монстра» не торопится и последовательно выстраивает ощущение тревоги, опираясь на атмосферу и психологию.

Рейтинг фильма на IMDb составляет 6.9 из 10.

Фото: Кадр из фильма «Поймать монстра» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
