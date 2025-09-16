Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена

Финальная сцена «Игры престолов» оставила главную загадку: куда Дрогон унес тело Дейенерис? Самые романтичные фанаты верят, что дракон полетел в Волантис — чтобы красные жрицы воскресили его хозяйку огненной магией.

Но что же стало с самим Дрогоном? Есть довольно правдоподобное объяснение его судьбы.

Новый всадник

В финале Бран Старк продемонстрировал, что может следить за Дрогоном. И, возможно, новый король уже видел будущее дракона.

История дома Таргариенов подтверждает: даже величайшие драконы не оставались без всадников надолго. Балерион служил трём хозяевам, Вхагар тоже сменила владельцев — почему бы Дрогону не последовать их примеру?

Вероятно, он унёс тело Дейенерис не для воскрешения, а для ритуала прощания — чтобы затем вернуться в мир и найти нового всадника. Кандидатов хватает: чего стоит только Джон Сноу и его возможные потомки (если он, конечно, вернется из Дозора).

Другие драконы

Утверждение о том, что Дрогон — последний дракон, может оказаться всего лишь мифом. В книгах Джорджа Мартина есть намеки на то, что яйца драконов могли сохраниться в самых неожиданных местах. Например, Эурон Грейджой хвастался, что когда-то владел таким яйцом.

Хотя для того, чтобы из него кто-то вылупился необходима особая магия, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

