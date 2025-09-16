Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена

Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена

16 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Игра престолов»

Дрогон, вероятно, сменит владельца.

Финальная сцена «Игры престолов» оставила главную загадку: куда Дрогон унес тело Дейенерис? Самые романтичные фанаты верят, что дракон полетел в Волантис — чтобы красные жрицы воскресили его хозяйку огненной магией.

Но что же стало с самим Дрогоном? Есть довольно правдоподобное объяснение его судьбы.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Новый всадник

В финале Бран Старк продемонстрировал, что может следить за Дрогоном. И, возможно, новый король уже видел будущее дракона.

История дома Таргариенов подтверждает: даже величайшие драконы не оставались без всадников надолго. Балерион служил трём хозяевам, Вхагар тоже сменила владельцев — почему бы Дрогону не последовать их примеру?

Вероятно, он унёс тело Дейенерис не для воскрешения, а для ритуала прощания — чтобы затем вернуться в мир и найти нового всадника. Кандидатов хватает: чего стоит только Джон Сноу и его возможные потомки (если он, конечно, вернется из Дозора).

Кадр из сериала «Игра престолов»

Другие драконы

Утверждение о том, что Дрогон — последний дракон, может оказаться всего лишь мифом. В книгах Джорджа Мартина есть намеки на то, что яйца драконов могли сохраниться в самых неожиданных местах. Например, Эурон Грейджой хвастался, что когда-то владел таким яйцом.

Хотя для того, чтобы из него кто-то вылупился необходима особая магия, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше