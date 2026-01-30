Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото)

В середине 90-х российские зрители с неугасаемым интересом следили за запутанным сюжетом американской теленовеллы «Санта-Барбара», посвященной жизни двух кланов Кэпвеллов и Локриджей. Этот сериал стал для многих актеров реальным стартом их карьеры. До этого они много мелькали в разных проектах, однако славы не было. Стоит отметить, что в США проект начали показывать в 1984 году. Одной из любимых пар поклонников по всему миру, в том числе и в России были Иден Кэпвелл и Круз Кастильо.

Эй Мартинес: путь к успеху через роль Круза Кастильо

Роль главной любви старшей дочери Си-Си Кэпвелла, Иден, воплотил в жизнь Эй Мартинес. На самом деле его зовут Адольфо Ларруе Мартинес. Несмотря на то, что до участия в культовой теленовелле у него были лишь несколько проектов, именно роль Круза Кастильо принесла ему мировую популярность и премию «Эмми». Со временем Мартинес сыграл во многих других проектах, но они не смогли затмить успех, которого он добился в «Санта-Барбаре».

В личной жизни актера все благополучно. Он счастливо живет с супругой Лесли Брайанс, на которой женат с 1982 года, и воспитывает троих детей. Для него этот брак стал вторым. Одна из его последних ролей в сериале «Аватар: Легенда об Аанге».

Марси Уокер: от звезды экрана к пасторской жизни

Актриса Марси Уокер оставила яркий след в «Санта-Барбаре», появившись в более чем 1700 эпизодах. Ее роль стала единственной действительно значимой работой в кино.

С 2000-го по 2005-го актриса снималась в сериале «Все мои дети». Это ее последняя актерская работа. Правда, из кино она ушла не по своей воле. Актриса просто не получала предложений. Зато она проявила интерес к религии и занялась пасторской деятельностью.

Личная жизнь актрисы была весьма насыщенной. Она была замужем пять раз, однако матерью стала лишь в третьем браке, родив сына Тейлора. Сейчас актриса счастлива. Ее пятым мужем стал Даг Смит.