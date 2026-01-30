Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото)

Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото)

30 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Санта-Барбара

Зрители до сих пор помнят и обожают эту сериальную пару.

В середине 90-х российские зрители с неугасаемым интересом следили за запутанным сюжетом американской теленовеллы «Санта-Барбара», посвященной жизни двух кланов Кэпвеллов и Локриджей. Этот сериал стал для многих актеров реальным стартом их карьеры. До этого они много мелькали в разных проектах, однако славы не было. Стоит отметить, что в США проект начали показывать в 1984 году. Одной из любимых пар поклонников по всему миру, в том числе и в России были Иден Кэпвелл и Круз Кастильо.

Эй Мартинес: путь к успеху через роль Круза Кастильо

Роль главной любви старшей дочери Си-Си Кэпвелла, Иден, воплотил в жизнь Эй Мартинес. На самом деле его зовут Адольфо Ларруе Мартинес. Несмотря на то, что до участия в культовой теленовелле у него были лишь несколько проектов, именно роль Круза Кастильо принесла ему мировую популярность и премию «Эмми». Со временем Мартинес сыграл во многих других проектах, но они не смогли затмить успех, которого он добился в «Санта-Барбаре».

В личной жизни актера все благополучно. Он счастливо живет с супругой Лесли Брайанс, на которой женат с 1982 года, и воспитывает троих детей. Для него этот брак стал вторым. Одна из его последних ролей в сериале «Аватар: Легенда об Аанге».

Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото)

Марси Уокер: от звезды экрана к пасторской жизни

Актриса Марси Уокер оставила яркий след в «Санта-Барбаре», появившись в более чем 1700 эпизодах. Ее роль стала единственной действительно значимой работой в кино.

С 2000-го по 2005-го актриса снималась в сериале «Все мои дети». Это ее последняя актерская работа. Правда, из кино она ушла не по своей воле. Актриса просто не получала предложений. Зато она проявила интерес к религии и занялась пасторской деятельностью.

Личная жизнь актрисы была весьма насыщенной. Она была замужем пять раз, однако матерью стала лишь в третьем браке, родив сына Тейлора. Сейчас актриса счастлива. Ее пятым мужем стал Даг Смит.

Фото: Кадр из сериала «Санта-Барбара»; кадр из шоу, посвященного объединению актеров сериала «Санта-Барбара» после 40 лет
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Читать дальше 30 января 2026
Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video Читать дальше 30 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть 90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть Читать дальше 30 января 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Читать дальше 30 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше