Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться

Автору истории виднее, кто больше попал в образ.

У каждого поклонника Человека-паука есть свой любимый Питер Паркер. Для кого-то это Тоби Магуайр, для других — Эндрю Гарфилд. Но особенно интересно узнать мнение человека, который стоял у истоков самого персонажа.

В 2018 году Стэн Ли рассказал, кто из актеров лучше всего подходит для роли Человека-паука. И его выбор оказался довольно однозначным.

Почему именно Том Холланд?

Стэн Ли считал, что главным преимуществом Холланда стали его возраст и рост. По мнению создателя героя, Питер Паркер не должен выглядеть слишком взрослым и массивным.

«Я думаю, что Том Холланд — отличный Человек-паук».

А затем Стэн Ли объяснил свой выбор:

«У него точно такой рост и возраст, какой я представлял, когда только начинал писать "Человека-паука". Паучок не должен быть чересчур большим».

Именно поэтому версия Холланда особенно понравилась Ли. Питер в исполнении актера выглядит юным школьником, который только учится справляться со своими способностями и одновременно пытается разобраться с обычными подростковыми проблемами.

Три Питера Паркера

До Холланда одну из самых высоких планок установил Тоби Магуайр, сыгравший Питера в трилогии Сэма Рэйми с 2002 по 2007 год. Его герой был старше и заметно отличался от более юной версии Холланда.

В 2012 году к роли пришел Эндрю Гарфилд, который сыграл Питера в двух фильмах — «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

А затем Marvel представила Тома Холланда. Его Питер впервые появился в «Первом мстителе: Противостояние», после чего получил собственный фильм «Человек-паук: Возвращение домой».

При этом создатели сделали его версию героя немного другой: происхождение способностей Питера не стало отдельной большой историей, а сам персонаж оказался частью киновселенной Marvel и познакомился с другими супергероями.

И получается любопытная вещь: для зрителей идеальный Человек-паук может быть совершенно разным, а Стэн Ли свой выбор объяснил очень просто — Том Холланд оказался ближе всего к тому юному Питеру Паркеру, которого создатель когда-то видел у себя в голове.

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