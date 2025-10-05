Меню
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте

5 октября 2025 15:42
Кадр из фильма «Властелин колец»

Зрителям было непонятно, почему эльф бездействовал.

В эпизоде «Братства Кольца», где Элронд умоляет Исилдура бросить Единое Кольцо в пламя Ородруина, зрители видят момент, ставший символом упущенной возможности. Одно движение руки — и тысячелетняя история Средиземья могла бы пойти по другому пути.

Но правда в том, что эта сцена — не из книг, а из интерпретации Питера Джексона. В оригинальных текстах Толкина Элронд никогда не стоял с Исилдуром у жерла Роковой горы.

Они действительно разговаривали о судьбе Кольца, но сам момент, когда Элронд мог бы буквально столкнуть наследника Гондора в лаву, — выдумка сценаристов, усиленная кинематографической драмой.

Даже если бы мог — не смог бы

Даже представив, что Элронд оказался бы в той ситуации, в которой его показал Джексон, он всё равно не смог бы уничтожить Кольцо. Толкин писал, что сила Единого была такой, что никто, даже сильнейшие из мудрых, не мог добровольно его разрушить. Элронд знал о его природе — он сам был учеником Гиль-Галада и свидетелем разрушительной власти артефакта, — но знание не означало способности действовать.

Даже Галадриэль, Кирдан и Гиль-Галад не смогли уничтожить свои Кольца Власти, хотя те не были осквернены Сауроном напрямую. Что уж говорить о Кольце Всевластья.

Элронд понимал, что прикосновение к нему — испытание, которому не устоит ни один смертный или бессмертный. Его сила не в золоте, а в соблазне власти.

Убийство Исилдура означало бы новую войну

Кадр из фильма «Властелин колец»

Но даже если оставить магию в стороне — столкнуть Исилдура в жерло Ородруина означало бы объявить войну между эльфами и людьми. Исилдур был героем войны Последнего Союза, сыном павшего Элендила, наследником Гондора.

Убить его — значило бы предать союз, проливший кровь ради победы над Сауроном. Для мира, только что избавившегося от Тьмы, это стало бы искрой новой катастрофы.

Исилдур считал Кольцо своей законной добычей — платой за смерть отца и брата. Его воля в тот момент была непреклонной, и даже мудрость Элронда не могла поколебать эту человеческую гордость. Толкин писал:

«Тот, кто воспользовался Кольцом, становился его рабом».

Элронд понимал, что убить одержимого человека — значит породить новую Тьму.

Виноват ли Элронд?

Нет. Элронд был свидетелем, но не палачом. Он видел, как гордыня человека вновь открыла путь Злу, но вмешаться он не мог — ни морально, ни политически, ни физически.

Судьба Средиземья требовала, чтобы кольцо исчезло не силой, а выбором. И этот выбор — через боль, безумие и искушение — совершил не царь и не воин, а маленький хоббит, которому никто не поручал спасение мира.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
