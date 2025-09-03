Ридли Скотт отказался снимать «Терминатор 3» даже за 20 млн долларов: «Я не продаюсь»

Меню
3 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

У режиссера была четкая позиция на этот счет.

Судьба «Терминатора 3» могла сложиться совершенно иначе. После культовых первых двух частей Джеймса Кэмерона проект застрял на десятилетие из-за финансовых сложностей.

Оказалось, что право снять триквел предлагали самому Ридли Скотту. Легендарный режиссер «Чужого» не просто отказался от работы, но и прошёл мимо баснословного гонорара.

Отказ Ридли Скотта от «Терминатора 3»

Знаменитый режиссёр удивил многих недавним признанием — ему действительно предлагали возглавить съёмки «Терминатора 3: Восстание машин». Причем, Скотту обещали заплатить 20 млн долларов.

Такие деньги он сам для себя выбил. Режиссер просто уточнил, какой гонорар получит звезда фильма Арнольд Шварценеггер. Он выдвинул свое условие, попросив сумму, равную зарплате актера.

Удивительно, но продюсеры сразу согласились. Правда, режиссёр все равно отказался от контракта.

«Я не продаюсь», — с гордостью заявлял он позже.

Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

Ридли Скотт и «Терминатор»

Ридли Скотт отказался от «Терминатора 3», даже за крупную сумму гонорара, только потому что понимал — франшиза не подходит ему по духу.

«"Терминатор" — просто комикс. А я всегда стремился к реализму. Моя версия была бы ошибкой и все испортила», — отметил режиссер.

Он даже провёл параллель с «бондианой» — Скотт признался, что также потерпел бы неудачу, если бы взялся за эту франшизу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в «Терминаторе 3» заменили Джона Коннора.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Светлана Левкина
