Была звездой «Любовь и голуби» — и вдруг исчезла: что случилось с Олей Кузякиной спустя 40 лет

Увы, но всенародной славы она так и не добилась.

Фильм «Любовь и голуби» Владимирa Меньшова вышел в 1985 году и моментально стал культовым. Смешной и трогательный, он рассказывал о том, что близко каждому: семейные ссоры, примирения, гордость и любовь.

В истории Кузякиных зрители узнавали себя, а актёры сыграли так органично, что казалось — это настоящие соседи, а не герои кино.

Младшую дочь семьи, Олю, сыграла совсем юная Лада Сизоненко. После премьеры к ней пришла всенародная любовь, но сама актриса признаётся: путь к этой роли был далеко не простым.

«Настоящая девчонка из деревни»

Лада родилась 16 октября 1970 года в цирковой семье в Москве. Папа — клоун, мама — инспектор манежа, и девочка с детства знала запах кулис и аплодисменты зала. Родители мечтали сделать из неё актрису: водили на пробы, записывали в кружки, но успех всё время ускользал.

В фильме «Дача» её сцену вырезали, от другой роли отказались родители, посчитав дочь слишком маленькой для съёмок. И вдруг — судьбоносный шанс. На кастинг к Меньшову Ладу привела бабушка.

Она пришла простая, растрёпанная, со спущенным гольфом и пока ждала очереди, качалась на качелях. Режиссёр взглянул — и понял: перед ним та самая Оля Кузякина, деревенская девчонка, какая нужна фильму.

Съёмки, слава и… зависть

Снимать деревню Кузякиных поехали в Медвежьегорск, в Карелию. Лада вспоминала это время как одно из самых счастливых: старшие коллеги опекали, учили актёрскому мастерству, помогали в каждой сцене. Казалось, сказка только начинается.

После выхода фильма Ладу узнавали на улицах, просили автографы, приглашали сфотографироваться. Но в школе всё оказалось куда сложнее: сверстники не радовались её успеху. Подколки, язвительные шутки, кнопки на стуле — девочке пришлось столкнуться с обидной завистью.

Почему Лада ушла из кино

После «Любви и голубей» Сизоненко хотела продолжать сниматься, но предложений почти не было. Роли, которые давали, часто подразумевали откровенные сцены — Лада категорически отказывалась. Потом пришли лихие 90-е, кино рушилось, и Лада решила уйти в модельный бизнес: её рост — 180 сантиметров — открывал двери в мир моды.

Она работала в Доме моды ГУМа, участвовала в показах в Европе и США и жила насыщенной жизнью до начала 2000-х. Первый брак распался из-за несогласия мужа с её модельной карьерой. Позже Лада вышла замуж во второй раз, родила второго сына и ушла из индустрии, пишет портал «Кинодом».

Новая жизнь

Сегодня Лада Сизоненко, теперь Шурыгина, работает в детской студии. Кино осталось в прошлом, но о роли Оли она вспоминает с теплом. Юная героиня подарила ей и любовь зрителей, и уверенность в себе. Мечты о большой актёрской карьере не сбылись, но, кажется, Лада нашла главное — гармонию и своё место в жизни.

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