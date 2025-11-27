Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице»

Меню
27 ноября 2025 07:29
Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

А ведь эта роль сделала Наталью Варлей звездой.

Наталья Селезнёва в комедиях Гайдая создала образы, которые зрители помнят десятилетиями. Её Лидочка из «Операции "Ы"» и Зина из «Ивана Васильевича» — не просто героини, а настоящие звезды советского экрана.

А ведь Селезнёва должна была сняться еще в одной комедии классика.

Пробы Натальи Селезнёвой

Наталья Селезнёва попала в «Операцию "Ы"» благодаря случайной встрече — ассистент Леонида Гайдая заметил её на лестнице и пригласил на пробы. Режиссёр, хоть и оценил красоту актрисы, сделал вид, что сомневается в её внешности. А ведь по сюжету Лиде надо раздеться.

Этот ход сработал идеально. Селезнёва, желая доказать свою состоятельность, не растерялась и моментально скинула сарафан, оставаясь в купальнике. Такой смелый поступок окончательно убедил Гайдая — роль была ей обеспечена.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Наталья Селезнёва в фильме «Кавказская пленница»

Уже через год Гайдай снова пригласил Селезнёву на пробы — на этот раз для «Кавказской пленницы». Однако сыграть Нину актрисе было не суждено. Как она сама призналась, она на тот момент ждала ребёнка и понимала, что роль спортивной красавицы требует другой физической формы.

«Я была с животом, должна была рожать. Но от проб не отказалась, пришла сфотографироваться», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Это открыло путь Наталье Варлей, которая идеально воплотила образ комсомолки-спортсменки. Впрочем, Селезнёва позже всё же поработала с Гайдаем — зрители увидели её в «Иване Васильевиче» и комедии «Не может быть!».

Фото: Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
