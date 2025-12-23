Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал

Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал

23 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Служебный роман»

Тайный психологический прием режиссера, который не все уловили.

«Служебный роман» давно разобрали на цитаты, но одна деталь до сих пор вызывает вопросы. Почему после признания Новосельцеву у Людмилы Прокофьевны Калугиной будто бы внезапно «исправилось» зрение — и очки исчезли без объяснений?

Очки как броня, а не как необходимость

До личных перемен Калугина почти не расстается с очками. Грубая оправа, стекла как барьер, взгляд из-за преграды. Это не столько про медицину, сколько про психологию.

Очки здесь — защита. Способ держать дистанцию и не подпускать близко. На работе она в них всегда, дома — спокойно снимает. Значит, зрение позволяет.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Образ мымры — сознательный выбор

Калугина не случайно выглядит сурово и непривлекательно. После давней личной травмы она выстроила вокруг себя образ, в котором нельзя влюбиться.

Очки стали частью этой конструкции — вместе с костюмами, прической, манерой говорить. Весь внешний вид транслирует одно сообщение: «не подходите».

После признания защита больше не нужна

Когда в ее жизни появляется Новосельцев, страх отступает. Калугина больше не ждет удара, не готовится к предательству. И вместе с этим исчезает необходимость прятаться.

Очки уходят первыми. Она подписывает бумаги без них, смотрит прямо, не отводит глаза, пише автор Дзен-канала «Кинодом».

Кадр из фильма «Служебный роман»

Внешнее — следствие внутреннего

Рязанов показывает трансформацию без слов и пояснений. Снятые очки — это не про красоту и не про стиль. Это знак: героиня перестала быть функцией и снова стала человеком. Уязвимым, живым, настоящим.

И именно поэтому зрение у Калугиной «исправляется» — потому что больше не нужно защищаться от мира.

Взгляд добрый, но хищный! Только взгляните, как выглядит внучка Немоляевой — она тоже актриса и вполне успешная (фото)

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Читать дальше 22 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Читать дальше 23 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Читать дальше 23 декабря 2025
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Читать дальше 22 декабря 2025
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Читать дальше 22 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Читать дальше 22 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше