Луноликая малышка выросла: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая маленькую Михримах, и почему нигде не снимается (фото)

23 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Какой путь избрала звезда?

Сериал «Великолепный век» подарил популярность не только исполнителям главных ролей. Известными стали и другие герои. Так, зрителей первоначально очаровала юная актриса Мелис Мутлуч. Она сыграла дочь Хюррем и Сулеймана, Михримах.

Путь актрисы

Мелис Мутлуч, запомнившаяся зрителям по роли маленькой Михримах в «Великолепном веке», выбрала путь, отличный от многих ее коллег по цеху. Несмотря на успешный старт и признание, она решила отойти от мира кинематографа.

После съемок в популярном сериале, Мелис еще несколько раз появлялась на экранах, участвуя в других проектах и даже снимаясь в рекламных роликах. Ей довелось сыграть в таких фильмах, как «Пусть это останется между нами» и «Мой мир». Однако последний из этих проектов, вышедший в 2013 году, стал последним в ее актерской карьере. После этого она перестала появляться в новых ролях и даже удалила свои аккаунты в социальных сетях.

Что теперь

Сегодня Мелис Мутлуч ведет обычную жизнь, скрытую от посторонних глаз. Она не взаимодействует с поклонниками и не делится своими планами.

Судя по всему, она окончательно решила отказаться от карьеры актрисы и выбрать для себя совершенно иной путь. Каким он будет, остается загадкой, но, очевидно, прежняя слава больше не привлекает юную Михримах.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
