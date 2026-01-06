Меню
Киноафиша Статьи Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию

6 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Неужели у Гарри должен быть брат или сестра?

Когда фанаты пересматривают сагу о Мальчике-который-выжил, внимание иногда цепляется за мелкие детали — и из них рождаются теории, которые живут собственной жизнью.

Так случилось и с историей о том, что Лили Поттер будто бы была беременна вторым ребёнком в ночь, когда Волдеморт прорвался в Годрикову впадину.

Легенда, которую придумал сам фандом

По фанатской версии, Лили в ту ночь защищала не только Гарри, но и ещё нерождённого малыша. Теория звучит душераздирающе, и потому быстро получила популярность — слишком уж красиво ложится на трагедию семьи Поттеров.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Но у книг другое мнение

Проблема в том, что первоисточники эту гипотезу не поддерживают. Лили действительно скрывалась в Ордене Феникса во время беременности — но беременна она была Гарри. Пророчество Трелони прозвучало до его рождения, и именно поэтому семья и ушла в подполье.

Со временем эта фраза — «Лили скрывалась, будучи беременной» — разрослась в неверное толкование, будто речь шла о второй беременности.

Почему это невозможно

Ни в книгах, ни в интервью Роулинг нет ни малейшего намёка на второго ребёнка. Более того, сама идея заводить малыша, когда на хвосте высший тёмный маг поколения, не выглядит правдоподобной даже по меркам волшебного мира.

Теория о втором ребёнке красива, но остаётся исключительно плодом фанатского воображения. В каноне Поттеры скрывались ради одного — спасения Гарри, вокруг которого и вращалось пророчество.

Также почитайте: Кто действительно создал Дары Смерти в мире Гарри Поттера: версия Дамблдора и не только

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
