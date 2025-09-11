Меню
Киноафиша Статьи Это в фильмах он добряк и весельчак: почему Бурунов сразу не понравился Петрову на съемках «Полицейского с Рублевки»

11 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Только постепенно актеры стали друзьями.

Казалось бы, сериал «Полицейский с Рублёвки» стал для Александра Петрова тем самым звёздным часом. Но мало кто знает, что сам актёр поначалу отнёсся к проекту скептически — сценарий его совсем не впечатлил.

Да и с партнёром по съёмочной площадке, Сергеем Буруновым, сразу возникло напряжение.

Александр Петров о пробах в сериал «Полицейский с Рублевки»

Александр Петров откровенно рассказывал, как неуверенно начинались съёмки в «Полицейском с Рублёвки». На пробах он чувствовал себя не в своей тарелке — после серьёзных театральных ролей проект показался ему слишком легкомысленным.

«Эти красные кеды, гламурная Барвиха… Пробы вышли провальными», — признался Петров в «Актерской студии».

Однако команда в него поверила, в итоге артиста утвердили в проект.

Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Александр Петров о знакомстве с Сергеем Буруновым

Отношения между Александром Петровым и Сергеем Буруновым на съёмках «Полицейского с Рублёвки» поначалу совсем не складывались. Петрову казалось, что Бурунов ведёт себя надменно и резко — позже выяснилось, что тому категорически не нравилась причёска.

«Он называл ее "озеро в лесу". Он тогда ничего не мог поменять. На всех посматривал скептически и враждебно, на меня тоже», — припомнил актер.

Но затем обе звезды сработались и получилась та самая экранная химия, благодаря которой «Полицейский с Рублевки» полюбили миллионы. А в реальной жизни Александр Петров и Сергей Бурунов стали друзьями.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как смотреть сезоны сериала в нужной хронологии.

Фото: Кадры из сериала «Полицейский с Рублевки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
