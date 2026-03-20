Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Был такой красавчик — о Шанди мечтали все: каким теперь стал герой бразильского сериала «Клон»

Был такой красавчик — о Шанди мечтали все: каким теперь стал герой бразильского сериала «Клон»

20 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Клон»

Актер был дважды женат

История любви Шанди и Мэл в бразильском сериале «Клон» привлекала не меньше внимания, чем отношения Жади и Лукаса. Роль Шанди исполнил Марселу Новаэс, который за годы, прошедшие с премьеры, значительно изменился внешне. Как же живет этот актер спустя более 20 лет после выхода «Клона»?

Марселу Новаэс продолжает привлекать внимание поклонниц бразильских сериалов. Удивительно, но у него нет модельного прошлого, как у многих его коллег. Еще в три года он поразил семью, начав ставить пародийные сценки, что заставило родителей задуматься о его актерских способностях. И они не ошиблись.

Актер стал известен в 1999 году благодаря теленовелле «Воздушные замки», где сыграл фотографа. Однако настоящая слава пришла к нему в начале 2000-х, когда он исполнил непростую роль Шанди в «Клоне». Его персонаж обожал Мэл и помогал ей преодолеть зависимость. Шанди происходил из бедной семьи, а Мэл — из совершенно другого социального слоя, но любовь не знает границ. После этой драматической роли количество предложений для Марселу от режиссеров значительно возросло, и вскоре он снялся в таких сериалах, как «Шоколад с перцем» и «Проспект Бразилии».

Был такой красавчик — о Шанди мечтали все: каким теперь стал герой бразильского сериала «Клон»

После успеха «Клона» поклонницы начали интересоваться личной жизнью актера. Впервые он женился в середине 80-х на бизнесвумен по имени Шейла. В 1994 году у них родился сын Дьогу, который стал певцом. Через год после рождения сына пара рассталась из-за романа Новаэса с известной бразильской актрисой Летисией Спиллер. В 1996 году у Марселу и Летисии появился сын Педро, но в 2000 году их союз распался.

На данный момент известно, что Марселу счастлив в отношениях с девушкой по имени Саори, которой всего 29 лет, а вот ему в августе исполнится 64. Актер долго скрывал новый роман, пока Саори не опубликовала совместные фотографии в социальных сетях.

Что касается карьеры, то Марселу Новаэс продолжает сниматься в сериалах. Но нельзя не признать, что актер сильно изменился.

Фото: Кадр из сериала «Клон», соцсети актера
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше