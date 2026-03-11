Меню
Киноафиша Статьи Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов

11 марта 2026 22:00
Кадр из фильма «Хоббит»

За эту реликвию развернулась нешуточная битва.

В истории «Хоббита» Аркенстон называют Сердцем Горы — главной реликвией народа Дурина. Его нашли гномы в недрах Одинокой Горы вскоре после основания королевства Эребор. Но многие зрители до сих пор задаются вопросом: был ли Аркенстон просто драгоценностью или чем-то гораздо большим.

Легенда гласит, что отряд шахтеров под руководством короля Траина обнаружил огромный драгоценный камень невероятной красоты. После обработки он стал сиять особенно ярко и занял почетное место в тронном зале гномьих королей.

С тех пор Аркенстон считался главным сокровищем Эребора и символом власти его правителей.

Как выглядел Аркенстон

Аркенстон был довольно крупным камнем. В книге даже говорится, что хоббит Бильбо не мог удержать его одной рукой.

Главная особенность камня — его свет. Он будто сиял изнутри и мог улавливать любой луч света, превращая его в тысячи переливающихся искр.

Поэтому все, кто видел Аркенстон, были поражены его красотой — и гномы, и люди, и эльфы.

Мог ли Аркенстон быть Сильмарилем

Среди поклонников Толкина существует популярная теория: некоторые считают, что Аркенстон мог быть одним из легендарных Сильмарилей.

Эти камни создал эльф Феанор, и они тоже сияли собственным светом, передает дзен-канал «Джедай из Шира». Один из Сильмарилей действительно был брошен в недра земли, поэтому теоретически гномы могли его найти.

Но большинство исследователей мира Толкина считают эту версию маловероятной. Сильмарили обладали гораздо более мощными магическими свойствами, а их внешний вид отличался от Аркенстона.

Поэтому, скорее всего, Аркенстон — это просто невероятно красивый драгоценный камень, который стал символом гордости и власти народа Дурина.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
