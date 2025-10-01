Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная

Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная

1 октября 2025 08:56
Кадр из фильма «Звездные войны», «Барби»

Он будет не джедай и не ситх.

В далёкой-далёкой галактике снова готовится громкая премьера. «Звёздные войны: Звёздный истребитель» выйдут в 2027 году, и уже сейчас вокруг фильма шумит интернет.

Главная причина — секретная роль Райана Гослинга. Disney и Lucasfilm молчат, фанаты строят теории, а утечки подогревают интерес. Одно ясно: образ актёра обещает быть не тем, чего мы привыкли ждать от «Звёздных войн».

Гослинг без меча

По данным инсайдера Джона Роча из The Hot Mic, герой Гослинга не владеет Силой и не будет размахивать световым мечом. Его роль куда тоньше: он помогает племяннику скрываться от врагов. И в этом есть своя интрига — в саге редко дают крупный план простым смертным, пишет Soyuz.ru.

Новые лица и старые мотивы

Мальчика-избранного сыграет Флинн Грэй («Уэнсдэй»). Его маму, джедая, — Эми Адамс. А вот среди антагонистов — Мэтт Смит и Миа Гот. Картину снимает Шон Леви, знакомый зрителям по «Очень странным делам» и «Дэдпулу с Росомахой». Атмосфера обещает быть одновременно масштабной и камерной: космические битвы плюс драма семьи.

Почему это может сработать

В «Звёздных войнах» всегда ценили не только магию Силы, но и силу характера. Гослинг, мастер играть «обычных» парней так, что они становятся культовыми, идеально ложится в эту концепцию. И пусть он не джедай — зато может оказаться тем самым героем, без которого вся история попросту рухнет.

Официальная премьера «Звёздного истребителя» намечена на 28 мая 2027 года. Вопрос лишь в одном: кем для саги окажется «просто Райан»?

Читайте также: Именно так поступил бы настоящий джедай: в какой хронологии смотреть «Звездные войны», чтобы не запутаться

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны», «Барби»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене «Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене Читать дальше 3 октября 2025
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Читать дальше 2 октября 2025
Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Читать дальше 1 октября 2025
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Читать дальше 30 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? 20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? Читать дальше 3 октября 2025
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Читать дальше 3 октября 2025
История детства Воландеморта куда печальнее, чем показали в фильмах: именно поэтому он так и не понял силу любви История детства Воландеморта куда печальнее, чем показали в фильмах: именно поэтому он так и не понял силу любви Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше