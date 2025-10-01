Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная

Он будет не джедай и не ситх.

В далёкой-далёкой галактике снова готовится громкая премьера. «Звёздные войны: Звёздный истребитель» выйдут в 2027 году, и уже сейчас вокруг фильма шумит интернет.

Главная причина — секретная роль Райана Гослинга. Disney и Lucasfilm молчат, фанаты строят теории, а утечки подогревают интерес. Одно ясно: образ актёра обещает быть не тем, чего мы привыкли ждать от «Звёздных войн».

Гослинг без меча

По данным инсайдера Джона Роча из The Hot Mic, герой Гослинга не владеет Силой и не будет размахивать световым мечом. Его роль куда тоньше: он помогает племяннику скрываться от врагов. И в этом есть своя интрига — в саге редко дают крупный план простым смертным, пишет Soyuz.ru.

Новые лица и старые мотивы

Мальчика-избранного сыграет Флинн Грэй («Уэнсдэй»). Его маму, джедая, — Эми Адамс. А вот среди антагонистов — Мэтт Смит и Миа Гот. Картину снимает Шон Леви, знакомый зрителям по «Очень странным делам» и «Дэдпулу с Росомахой». Атмосфера обещает быть одновременно масштабной и камерной: космические битвы плюс драма семьи.

Почему это может сработать

В «Звёздных войнах» всегда ценили не только магию Силы, но и силу характера. Гослинг, мастер играть «обычных» парней так, что они становятся культовыми, идеально ложится в эту концепцию. И пусть он не джедай — зато может оказаться тем самым героем, без которого вся история попросту рухнет.

Официальная премьера «Звёздного истребителя» намечена на 28 мая 2027 года. Вопрос лишь в одном: кем для саги окажется «просто Райан»?

Читайте также: Именно так поступил бы настоящий джедай: в какой хронологии смотреть «Звездные войны», чтобы не запутаться