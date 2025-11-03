Быков переписал «финал» Лиховцевых: чем концовка «Лихих» отличается от судьбы реальных прототипов

Были внесены важные изменения.

Накануне состоялась премьера финального эпизода сериала «Лихие» режиссера Юрия Быкова. Проект на протяжении двух сезонов вызывал неоднозначную реакцию аудитории.

Заключительная серия также оказалась очень дискуссионной и впечатляющей. А еще она отличалась от реальных событий.

Финал «Лихих»

Финальные события разворачиваются после трагического пожара в кафе «Чародейка», унесшего жизни детей. Власти начинают масштабное преследование группировки «Общак».

Лидер банды Джем оказывается в тюрьме, где скоропостижно умирает от сердечного приступа. Бразды правления переходят к Слону, но хабаровский криминальный авторитет Краб отказывается признавать нового лидера.

Конфликт перерастает в войну: Краб организует неудачное покушение на Слона, а тот в ответ разоблачает хабаровского лидера перед общим окружением. Испугавшись последствий, Краб сотрудничает с правоохранительными органами, что приводит к масштабным задержаниям. Отец и сын Лиховцевы получают пожизненный и 25-летний сроки соответственно.

Параллельная сюжетная линия в современности показывает освобождение Жени, который похищает собственного ребенка и скрывается в тайге. К нему присоединяется отец, формально помогающий следствию, но планирующий побег.

В решающий момент Женя, желая иной судьбы для сына, отпускает ребенка, после чего оба героя погибают.

Эпилог раскрывает, что реальный прототип Егеря скончался в камере, а его сын уцелел, стал свидетелем по программе защиты и предоставил данные, легшие в основу сериала.

Будет ли 3 сезон «Лихих»

Изначально Юрий Быков задумывал «Лихих» как завершённую историю, уместившуюся в 16 эпизодов. Режиссёр реализовал свой замысел, закрыв основные сюжетные линии и определив судьбы персонажей. По этой причине производство третьего сезона проекта не предполагается.

