Киноафиша Статьи «Быдло-мужик словил белочку»: реакция зрителей на новый сериал с Епифанцевым — восторги найти крайне сложно

14 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Нейровася»

Одни и те же лица, даже сценарий похож.

На ТНТ стартовал сериал «Нейровася» (2025) — история о полицейском старой школы, который вынужден работать с искусственным интеллектом по имени Света. Формула, казалось бы, выигрышная: мент-брутальщик против бездушного алгоритма, юмор, конфликты, парадоксальный дуэт.

Но зрители восприняли премьеру без восторга. Кто-то назвал проект «прикольным и лёгким на вечер», другие же увидели в нём очередное доказательство того, что фантазия сценаристов ТНТ зависла на автопилоте.

«Смешно и бодренько» — но всё уже где-то было

Часть аудитории оценила «Нейровасю» как лёгкую комедию: «Необычный сериал, бодренько, забавно», — пишут в отзывах. Зрителей привлёк сам контраст между хмурым ментом и говорливым ИИ. И правда, первые серии держатся на конфликтах и шутках: Вася ругается, Света рассуждает о морали, где-то между ними мелькает драма.

«Опять Епифанцев, опять одно и то же»

Однако позитивные мнения утонули в волне критики. Основная претензия — в актёрской и сюжетной повторяемости.

«Сериалы ТНТ будто с одного конвейера: одинаковые актёры, одинаковый юмор, одинаковые диалоги», — пишет один зритель.

Епифанцев, по мнению многих, давно застрял в собственном амплуа: «Он будто играет самого себя из “Жуков” и “Двух холмов”, только теперь разговаривает с голосом в голове». Камынина тоже знакома по тем же проектам, и зрители иронизируют на эту тему.

«Бред космически-сказочный»

Хейтеры были беспощадны ещё до премьеры: «Судя по рекламе — редкостная лажа», «Очередной шлак, смотреть невозможно». После выхода сериала скептики лишь укрепились в своём мнении. Кто-то увидел в сюжете не ИИ, а галлюцинации:

«Быдло-мужик словил белочку и теперь слышит голоса»

Итог: шум, пыль и никакой нейроинновации

«Нейровася» стал тем редким случаем, когда задумка звучала заманчиво, а результат оказался предсказуемым. Кто-то продолжает смотреть ради ностальгии по старому Епифанцеву, но большинство считает: сериал лишь подтверждает, что даже искусственный интеллект не спасёт сюжет, если сценарий пишет по шаблону человек.

Ранее мы писали: «Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь.

Фото: Кадр из сериала «Нейровася»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
