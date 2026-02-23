Меню
Киноафиша Статьи Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья»

23 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма «Комментируй это»

В списке актера оказались блокбастеры.

Сергей Бурунов известен, в первую очередь, своими комедийными ролями. Но, как выяснилось, в свободное от работы время, для домашнего просмотра, фильмы он предпочитает серьезные — настоящие блокбастеры.

В недавнем интервью актер поделился тем, какие картины его впечатлили за последнее время. И в списке оказались в основном, только известные зарубежные проекты и всего один российский сериал.

«Хочу отметить "Хищник. Планета смерти". Меня, конечно, разорвало в клочья от невероятной красоты, с точки зрения эстетического видеоряда и самой идеи», — признался Бурунов в интервью «Газете.Ru».

Кадр из фильма «Хищник. Планета смерти»

Также впечатлили актера «Орудия», которые он назвал «лихо сделанным ужастиком», и «F1» с Брэдом Питтом — в этом фильме исполнитель похвалил метод съемок. А от «Франкенштейна» Бурунов даже прослезился.

Из сериалов актер выделил зарубежный «Последний рубеж» и один отечественный хит.

«Из российских отмечу "Камбэк" с нашим Александром Петровым», — подчеркнул Бурунов.

Кадр из сериала «Камбэк»
Фото: Кадры из фильмов «Комментируй это» (2026), «Хищник. Планета смерти» (2025), сериала «Камбэк»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
