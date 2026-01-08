«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?)

Многие уверены, что сказочный мир «Буратино» можно было снять только где-нибудь в Италии — среди старых улочек, площадей и театров. Но в фильме 2026 года пошли другим путем.

Для картины не искали подходящий город, его просто построили с нуля.

Город, которого не было на карте

Для съемок в кинопарке «Москино» за несколько месяцев возвели огромную локацию площадью около 7 тысяч квадратных метров. Это полноценный европейский город рубежа XIX–XX веков с площадями, фонтанами, торговыми улицами и тратторией. Здесь же разместились театр Карабаса и мастерская папы Карло, куда герои возвращаются снова и снова.

Создатели принципиально отказались от хромакея. Пока сам Буратино создается с помощью компьютерной графики, все вокруг него должно быть настоящим, чтобы актеры играли в живом пространстве.

Федор Бондарчук, работавший на площадке, обращал внимание, что даже мостовую выложили из настоящего камня. Это важно не только для картинки, но и для звука, движения и ощущения кадра. Город не выглядит декорацией — он живет.

Театр Карабаса и тайные павильоны

Отдельным проектом стал театр Карабаса площадью 600 квадратных метров. Его сделали так, чтобы камеру можно было ставить в любой точке зала. Рядом построили каморку папы Карло и павильон для подводных сцен с Тортиллой.

В итоге для «Буратино» не пришлось лететь в Италию. Италия сама приехала в Москву — в виде города, который выглядит так, будто стоит там уже сто лет.

