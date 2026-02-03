«Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают

Фильм «Горничная» побил кассовые рекорды в карьере Сидни Суини, собрав в прокате свыше $300 миллионов. Ирония в том, что основан этот триллер-феномен на романе, который читатели со стажем, скажем так, открывают в особых обстоятельствах.

Оригинальный триллер Фриды Макфадден критики и многие читатели на Reddit разбирают по косточкам: шаблонные персонажи, предсказуемые повороты и «подвешенная» логика. В рецензиях мелькают фразы вроде:

«Простота граничит с глупостью, бумажный фастфуд», «Безмозглый ширпотреб», «Это не саспенс, это его пародия».

Так почему же книга, которую многие считают «плохой», породила один из главных хитов года? Ответ прост: иногда мозгу нужен не филе-миньон, а пачка чипсов.

Такие книги не анализируют, их просто «потребляют» за пару вечеров у бассейна или в кровати перед сном. Они выполняют свою главную функцию – развлекают без лишней нагрузки.

Это буквально фастфуд, который, несмотря на все претензии, миллионы покупают именно за его доступность и способность «разжечь» интерес к чтению после долгого перерыва.

«Горничная» Макфадден – яркий пример того, как условно «слабая» книга может стать идеальной основой для сильного фильма.

Сценаристы взяли готовую, проверенную аудиторией структуру – жена, любовница, богатый дом, темные тайны – и усилили ее Сидни Суини, которой только дай повод надеть наряды с глубоким декольте. Вот миллионы и потекли рекой.