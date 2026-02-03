Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают

«Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают

3 февраля 2026 12:48
«Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают

Выясняем, стоит ли это читать.

Фильм «Горничная» побил кассовые рекорды в карьере Сидни Суини, собрав в прокате свыше $300 миллионов. Ирония в том, что основан этот триллер-феномен на романе, который читатели со стажем, скажем так, открывают в особых обстоятельствах.

Оригинальный триллер Фриды Макфадден критики и многие читатели на Reddit разбирают по косточкам: шаблонные персонажи, предсказуемые повороты и «подвешенная» логика. В рецензиях мелькают фразы вроде:

«Простота граничит с глупостью, бумажный фастфуд», «Безмозглый ширпотреб», «Это не саспенс, это его пародия».

Так почему же книга, которую многие считают «плохой», породила один из главных хитов года? Ответ прост: иногда мозгу нужен не филе-миньон, а пачка чипсов.

«Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают

Такие книги не анализируют, их просто «потребляют» за пару вечеров у бассейна или в кровати перед сном. Они выполняют свою главную функцию – развлекают без лишней нагрузки.

Это буквально фастфуд, который, несмотря на все претензии, миллионы покупают именно за его доступность и способность «разжечь» интерес к чтению после долгого перерыва.

«Горничная» Макфадден – яркий пример того, как условно «слабая» книга может стать идеальной основой для сильного фильма.

Сценаристы взяли готовую, проверенную аудиторией структуру – жена, любовница, богатый дом, темные тайны – и усилили ее Сидни Суини, которой только дай повод надеть наряды с глубоким декольте. Вот миллионы и потекли рекой.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме Читать дальше 2 февраля 2026
Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий Читать дальше 1 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
Этот фильм 18+ — номер один в прокате: за выходные заработал 166 000 000 рублей, обогнав «Чебурашку 2» Этот фильм 18+ — номер один в прокате: за выходные заработал 166 000 000 рублей, обогнав «Чебурашку 2» Читать дальше 3 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
«Горничная» оказалась слабой пародией на фильм 2014 года: даже не тратьте время на подделку – лучше посмотрите оригинал с 88% на RT «Горничная» оказалась слабой пародией на фильм 2014 года: даже не тратьте время на подделку – лучше посмотрите оригинал с 88% на RT Читать дальше 3 февраля 2026
1.3 на IMDb, «позорище» от критиков: новый фильм о семье Трампа побил сразу 2 уникальных рекорда – и свежий боевик со Стэйтемом заодно 1.3 на IMDb, «позорище» от критиков: новый фильм о семье Трампа побил сразу 2 уникальных рекорда – и свежий боевик со Стэйтемом заодно Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше