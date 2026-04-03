Меню
Русский English
Отмена
Буквально «Ветреный» 2.0: про этот сериал турдизи многие не знают, а зря — смотрела не отрываясь

3 апреля 2026 12:19
Кадр из сериала «Между»

В Турции снимают немало классных сериалов. 

Уже давно турецкие сериалы покорили российского телезрителя. Если вы все пересмотрели, то стоит обратить внимание на сериал с неприметным названием между. Он состоит из 97 эпизодов.

«Между» — невероятная драматическая история о любви, боли и мести на фоне ярких турецких пейзажей. В центре сюжета — Меркан и Атеш, два человека, чьи судьбы связаны прошлым, которое не отпускает, и каждым их шагом может управлять трагедия.

Атеш возвращается в родной город, где когда‑то потерял всё. Он уже не тот мальчик, который просто страдал. Теперь это взрослый человек, одержимый идеей справедливости. Вместо грубой силы он действует расчётом и планирует точный удар по тем, кто виновен в его горе.

План Атеша неожиданный и жестокий: чтобы разрушить семью врага, он берёт в жёны Меркан. Невинная девушка оказывается в центре его мести.

Меркан оказывается в сложном положении. Её сердце тянет в одну сторону, долг — в другую. Уже помолвленная с другим мужчиной, она вынуждена играть по чужим правилам. Чем ближе она знакомится с Атешем, тем больше её прежние представления о виновных и пострадавших рушатся.

Тем временем влюбленная в мужчину Аслы, ведомая ревностью и страхом потерять влияние над Атешем, пытается помешать их союзу. В процессе она сама втягивается в трагедию, не замечая, как теряет контроль над ситуацией.

Каждая серия — это вспышки страсти и боли, конфликт любви и ненависти, света и тьмы. Герои проходят испытания, где грань между местью и искуплением становится размытой, а любовь одновременно спасает и губит.

«Между» — история о людях, застрявших между прошлым и будущим, между любовью и предательством, между шансом на спасение и угрозой гибели. Кстати, сериал очень похож на «Ветреный». Те же драмы, эмоции и страстная любовь.

Фото: Кадр из сериала  «Между»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше