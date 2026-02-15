Меню
Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий

15 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Ничья в пользу КГБ»

В 2026 году новинок детективов будет немало.

Поклонники «Первого отдела» очень ждут новый сезон «Первого отдела», однако в текущем году новинок будет довольно много. Одна из них сериал «Информатор».

О чем сериал

12-серийный боевик НТВ: после ложного обвинения принципиальный оперативник Игорь Скобелев вынужден внедриться в отдел по оргпреступности и, чтобы не сесть, расследует убийство коллеги и гибель отца 20 лет назад. Действия сериала разворачивается в Санкт-Петербурге

Актерский состав

Роль Игоря Скобелева исполнил Денис Нурулин. Внешне актер не уступит ставшему особенно популярным Ивану Колесникову. В фильмографии актера довольно много ролей, в том числе участие в сериале «Ничья в пользу КГБ». Также в проекте можно увидеть Владислава Чербаева, Дарью Осташевскую, Сергея Мухина и других звезд.

Почему стоит посмотреть

Сериал создается командой «Ментовских войн». Сценарий создали Сергей Майоров и Максим Есаулов, прославившиеся качественными детективами, так что сюжет обещает тщательную проработку. Игорь Скобелев — хладнокровный профессионал со своим кодексом чести, что предвещает серьезные моральные дилеммы и насыщенный экшен. Словом, поклонникам Брагина из «Первого отдела» сериал придется по душе.

Фото: Кадр из сериала «Ничья в пользу КГБ»
Камилла Булгакова
