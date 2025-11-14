«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест)

Некоторые вопросы не так уж и просты.

Сериал «Бригада» стал настоящим феноменом 2000-х. Он рассказывает историю четырех друзей, которые пытаются устроиться в новой России после перестройки.

Герои во главе с Сашей Белым, которого играет Сергей Безруков, вступают на путь криминала. Из простых парней они превращаются в авторитетов преступного мира.

Сериал показывает, как меняются люди в условиях хаоса и вседозволенности 1990-х. «Бригада» запомнилась не только острым сюжетом, но и яркими диалогами.

Предлагаем в нашем тесте проверить свою память и интуицию. Попробуйте угадать, кому из героев легендарной «Бригады» принадлежит та или иная цитата. Вспомните Сашу Белого, Космоса, Пчёлу и Фила — у каждого из них был свой неповторимый стиль и знаменитые фразы, которые ушли в народ.

Сможете ли вы безошибочно определить, кто, что и в какой момент произнёс? Проверим, насколько хорошо вы помните культовый сериал!

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему же Макс предал Белого.