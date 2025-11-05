«Будто сам спускался в преисподнюю»: Джексон назвал любимую сцену из «Властелина колец» — лучшее, что написал Толкин

У режиссера свое представление о трилогии.

Для Питера Джексона «Властелин колец» всегда был не просто фэнтези. За грандиозными баталиями, магией и мифами он видел чистый ужас — тот, что рождается в темноте, где эхом отдаются барабаны, а за спиной шевелится нечто древнее.

Поэтому неудивительно, что любимой сценой режиссёра стала не коронация Арагорна и не сражение у Минас-Тирита, а спуск Братства в Морию — подземный эпизод, который Джексон называет «лучшим, что когда-либо написал Толкин».

Когда сказка становится фильмом ужасов

Морийские копи — это момент, когда «Братство Кольца» перестаёт быть приключением и превращается в кошмар. Всё здесь построено на страхе: темнота, бесконечные ходы, шепот ветра, эхо шагов.

Джексон признавался, что именно этот эпизод напомнил ему его первые фильмы ужасов — «Живая мертвечина», «Страшилы», «Дурной тон». Под землёй он чувствовал себя дома.

И действительно, сцена гибели гномов в Мории поставлена как хоррор: тусклый свет, пыль, обломки, скелеты и тревожное дыхание стены. Когда Гэндальф открывает Книгу, ритм фильма ломается — повествование становится дневником смерти.

«Мы не можем выбраться»: фраза, от которой стынет кровь

Последние строки, написанные рукой гнома Ори, Джексон назвал квинтэссенцией страха. Они звучат как радиограмма обречённых:

«Мы не можем выбраться. Они захватили мост… Барабаны в глубине… они идут».

Толкин, по словам режиссёра, создал в этих нескольких строках напряжение, которому позавидовал бы любой мастер ужасов. Впервые в сказочном мире Средиземья появляется подлинный ужас смерти — не героической, а холодной и безысходной.

Балрог как апогей ужаса

Когда Балрог поднимается из огня, камера Джексона превращает миф в чистый кошмар. Это уже не просто демон — это воплощение древнего страха, как будто сама Земля мстит за вторжение. И финальная сцена с Гэндальфом на мосту Кхазад-Дума — не битва, а ритуал жертвы, где свет сталкивается с бездной.

«Это не просто экшен. Это момент, когда история становится трагедией. И Толкин написал её так, будто сам спускался в преисподнюю», — признавался Джексон.

Шахты Мории для Питера Джексона — не просто кульминация книги, а сердце всего «Властелина колец». В этом эпизоде Толкин впервые показал, что зло в Средиземье не где-то снаружи — оно дышит из-под земли, ждет в тени и всегда возвращается.

