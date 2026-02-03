Меню
Киноафиша Статьи Будто не на Севере живут: почему герои «Игры престолов» не носили шапок

3 февраля 2026 10:52
Кадр из сериала «Игра престолов»

Образы персонажей вызвали вопросы.

В мире «Игры престолов», где каждая деталь костюма продумана до мелочей, нашлась нестыковка. Придирчивые фанаты сериала долго ломали голову над одним парадоксом. Почему в суровых землях Вестероса, особенно на холодном Севере, почти никто не носит шапок?

Особенно странно это выглядело в Винтерфелле и, что уж совсем необъяснимо, на самой Стене. Братья Ночного дозора, несущие службу в леденящих ветрах и метелях, щеголяли с непокрытыми головами. А в их суровом климате головной убор — это первая необходимость, а не просто деталь образа.

Когда корреспонденты западной прессы напрямую спросили Кита Харингтона о шапках, актёр наконец раскрыл истинную причину.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Он признался, что этот вопрос постоянно всплывал в съёмочном процессе. Команда прекрасно осознавала, что с точки зрения реализма это выглядело абсурдно.

«Ходить в такой стуже с непокрытой головой — полнейшая чепуха с логической точки зрения», — откровенно заметил исполнитель роли Джона Сноу.

Окончательное решение оказалось сугубо практическим и визуальным. Художники и режиссёры посчитали, что любой головной убор станет своеобразной маской. Он будет скрывать мимику, эмоции в глазах и индивидуальность актёров.

В массовых батальных сценах или при диалогах лицо — главный инструмент для передачи драмы. А если бы все воины Севера были в одинаковых меховых капюшонах или ушанках, зритель попросту перестал бы узнавать своих любимых героев.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
