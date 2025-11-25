«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете

Будущая адаптация «Грозового перевала» продолжает оставаться в центре обсуждений. На этот раз масла в огонь подкинул новый постер.

Афиша с двумя голливудскими звездами выглядит совсем не масштабно, а скорее как пародия. И это сильно расстроило поклонников.

Постер «Грозового перевала»

Новые постеры «Грозового перевала» от Warner Bros. вызвали бурную реакцию в Сети. Пользователи сравнивают их с обложками подростковых фанфиков по «Сумеркам» или дешёвыми романами из 90-х.

Многие отмечают, что образы Джейкоба Элорди и Марго Робби выглядят непривычно и напоминают книжную продукцию с уличных развалов.

«Постер похож на мягкую обложку беллетристики, которую на книжных развалах продают», «Как будто дешевый фанфик в переходе метро, сам фильм видимо такой же», — пишут в Сети.

«Грозовой перевал»

Эмиральд Феннелл создаст смелое прочтение «Грозового перевала», назвав его не классической экранизацией, а эмоциональным откликом на книгу. Режиссёр признаётся, что роман разбил ей сердце в 14 лет и стал настоящей одержимостью.

«Книга сводила меня с ума. Если бы ее снял кто-то другой, я бы разозлилась. В этом тексте есть нечто запретное и очень личное для каждого», — объясняла режиссер.

Зрители увидят её версию знаменитого сюжета уже 14 февраля 2026 года.

