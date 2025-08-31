Будильник звенит, а вы все еще смотрите: 5 российских сериалов, от которых не отлипнуть до утра

От непредсказуемых драм до напряжённых детективов — кино, которое невозможно выключить.

Эти проекты берут с первой серии и не отпускают до финальных титров, пишет дзен-канал Kinocentr.

Здесь нет скучных затяжных сцен: только сильные сюжеты, яркие герои и истории, которые захватывают так, что оторваться невозможно.

«Оффлайн» (2022 – …)

Жёсткий триллер о подпольных продажах в тёмной сети. Невидимое приложение для запрещённой торговли запускает цепочку смертельных событий.

Двое полицейских и талантливый программист пытаются раскрыть тайну, от которой зависит их жизнь.

КиноПоиск: 7,9

«Домашний арест» (2018)

Мэр небольшого города попадается на взятке и возвращается в коммуналку, где прошли его детские годы.

Здесь живут его старые обидчики и новые проблемы. Грубая комедия о власти, деньгах и характере.

КиноПоиск: 8,0

«Большая секунда» (2021)

Две любовные истории, переплетённые со сценарием, который герои пишут прямо на наших глазах.

Лёгкая, трогательная и искренняя драма про любовь, ошибки и случайности.

КиноПоиск: 8,2

«Беги» (2016)

Герой просыпается в офисе с оружием, обвинённый в убийстве брата, и не помнит ничего о той ночи.

Его единственный шанс — побег из колонии и собственное расследование. Сильный, напряжённый боевик

КиноПоиск: 7,5

