Будильник звенит, а вы все еще смотрите: 5 российских сериалов, от которых не отлипнуть до утра

Эти проекты берут с первой серии и не отпускают до финальных титров, пишет дзен-канал Kinocentr.
Здесь нет скучных затяжных сцен: только сильные сюжеты, яркие герои и истории, которые захватывают так, что оторваться невозможно.
«Оффлайн» (2022 – …)
Жёсткий триллер о подпольных продажах в тёмной сети. Невидимое приложение для запрещённой торговли запускает цепочку смертельных событий.
Двое полицейских и талантливый программист пытаются раскрыть тайну, от которой зависит их жизнь.
КиноПоиск: 7,9
«Домашний арест» (2018)
Мэр небольшого города попадается на взятке и возвращается в коммуналку, где прошли его детские годы.
Здесь живут его старые обидчики и новые проблемы. Грубая комедия о власти, деньгах и характере.
КиноПоиск: 8,0
«Большая секунда» (2021)
Две любовные истории, переплетённые со сценарием, который герои пишут прямо на наших глазах.
Лёгкая, трогательная и искренняя драма про любовь, ошибки и случайности.
КиноПоиск: 8,2
«Беги» (2016)
Герой просыпается в офисе с оружием, обвинённый в убийстве брата, и не помнит ничего о той ночи.
Его единственный шанс — побег из колонии и собственное расследование. Сильный, напряжённый боевик
КиноПоиск: 7,5
