Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»

В 2026 году ожидается много интересных проектов, в том числе у ТВ-3. Среди них уже можно выделить мистический детектив «Зов русалки».

О чем сериал

В маленьком провинциальном городке разворачивается череда убийств с явными ритуальными мотивами. Расследование зашло в тупик, а местные жители уверяют, что за преступлениями стоит легендарная русалка.

Из Москвы для помощи направляют специалиста по серийным преступникам Юрия Бахтина. Он не верит в мистику, но по мере погружения в дело всё больше сомневается в прежних убеждениях.

Почему нельзя пропустить

У ТВ-3 получаются великолепные мистические сериалы. Ранее канал уже радовал такими проектами как «Территория» и «13 клиническая». Особенно проект понравится поклонником актера Дмитрия Паламарчука. Эту звезду кино и сериалов особенно ждут в 2026 году в продолжении «Невского», однако в его фильмографии на 2026 год еще два новых проекта. Актер снова будет блистать в детективах.

Сериал стоит посмотреть любителям атмосферных мистических детективов, сочетающих реальное расследование с легендами. Кроме Паламарчука можно увидеть и других российских звезд, в том числе Андрей Фролов, а также Екатерину Кабак.