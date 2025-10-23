Будет ли «Заклятие 4» последним? Правда о судьбе Уорренов и новых героях

Стоит ли ждать продолжения «Заклятие 4»? Фанаты хорроров, основанных на реальных событиях, гадали, станет ли «Последний обряд» действительно финалом знакомой франшизы. Ответ есть — и он немного неожидан.

Хотя «Заклятие 4» называют последним фильмом, он лишь закрывает эру главных героев — Патрика Уилсона и Веры Фармиги. Создатели подтвердили, что дальше история продолжится, но с новыми персонажами и, возможно, новыми сюжетами.

Это значит, что франшиза не умрёт, а перейдёт на новый уровень.

Фильм 2025 года — последний для пары Уорренов, с которыми зрители знакомы семь лет. Но сама вселенная остается живой и готовит почву для новых сражений с злом.

Для тех, кто привык к Уилсону и Фармиги, это прощание, но многим уже интересно, кто займет их место. Так что «Заклятие» не заканчивается — просто наступает время новой главы.

