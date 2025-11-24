Меню
Будет ли связь между хитом Apple TV+ «Из многих» и вселенной «Во все тяжкие»: Гиллиган дал четкий ответ — и он радует

24 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Из многих»

Создатель культового сериала постарался не разочаровать фанатов.

«Из многих» только выходит на орбиту Apple TV+, а разговоров вокруг него уже как вокруг наследника «Во все тяжкие». Винс Гиллиган снова работает в Нью-Мексико, снова разворачивает историю о человеке, который идёт против толпы — и этого достаточно, чтобы зрители начали искать знакомые тени. Сам создатель понимает: любой кадр пустыни автоматически вызывает призрак Уолтера Уайта.

Почему Гиллиган сам не хотел возвращаться к «той» вселенной

В интервью Ричу Эйзену Гиллиган честно признался: он сопротивлялся идее снова снимать в Альбукерке. Боялся запутать зрителей, будто «Из многих» — прямое продолжение криминальной саги. Но любимая команда, отлаженная годами работы, оказалась важнее.

Итог: новый сериал родился в старом городе, но в совершенно иной реальности — здесь правит не химия, а внеземной импульс, превращающий людей в счастливый коллективный разум.

Будут ли камео из «Во все тяжкие»

И вот здесь Гиллиган заговорил осторожнее обычного. На полном кроссовере он ставит жирный крест. Но вот на маленьких приветов фанатам — нет. По его словам, «возможно несколько пасхалок».

Минимальные, аккуратные, чтобы не спутать две истории, но всё же ощутимые для тех, кто смотрел Уолтера и Джесси не один раз.

Уже замеченные намёки и кто может вернуться

В трейлере «Из многих» уже мелькнули Крэнстон, Пол, Бэнкс и Эспозито — не как Хайзенберг и компания, а как улыбающиеся лица с экранов, обещающие Кэрол счастье. Чистый мета-жест, не сюжетная связь. Если появятся живые по канону персонажи — Ким Векслер, Сол Гудман, Скайлер Уайт — это будут именно камео, не больше. Так Гиллиган бережёт самостоятельность нового проекта, не обрывая при этом ниточку ностальгии.

Итог: никакой «метастазной вселенной», но внимание фанатам — да

«Из многих» — отдельный организм, созданный не как продолжение «Во все тяжкие», а как эксперимент с жанром и тоном. Но Гиллиган слишком уважает свою аудиторию, чтобы оставить её без маленьких подарков. Так что ждать Уолтера Уайта в центре сцены не стоит — но подмигивание в сторону старой вселенной вполне возможно.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
