Будет ли новая «Каменская» хитом без Яковлевой? Кинокритик Голубчиков встал на защиту перезагрузки культового сериала

22 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Каменская»

По его словам, шанс на успешное возвращение есть.

Легендарная «Каменская» возвращается, но уже без Елены Яковлевой. В Подмосковье стартовали съёмки проекта с говорящим названием «Каменская. Перезагрузка».

Роль майора полиции Анастасии Каменской, которую когда-то блистательно воплотила Яковлева, теперь досталась 34-летней Юлии Хлыниной.

Эта новость разделила поклонников культового проекта. Одни рады, что истории Александры Марининой вернутся на экраны, другие считают, что без Яковлевой «Каменская» не имеет смысла.

Однако эксперты уверены, что проект будет успешен.

«Сейчас самое время для актуализации проектов 90-х и начала нулевых. Не удивлюсь, если появится новая версия "Бригады", хоть мы и имеем уже и "Слово пацана", и "Лихих", и куда уже больше кажется», — рассказал в беседе с порталом «КиноАфиша» кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр ГОЛУБЧИКОВ.

И курс на обновление каста — удачное решение.

«Я так понимаю, что была идея продолжить сериал со старым составом – Яковлева, Гармаш, Нагиев, либо затеять новую историю. На мой взгляд, логичнее сегодня не возвращать героев в прежнем виде, а актуализировать их, чтобы подтянуть аудиторию, которую смотрела "Каменскую" тогда и при этом сделать сериал интересным для современных зрителей», — добавил эксперт.

Кадр из сериала «Каменская. Перезагрузка»

Тем более, что на главную роль выбрана не актриса-новичок.

«Никаких претензий в плане выбора Хлыниной на главную роль у меня нет. Она успела и в детективах поиграть, и императрицей побыть, она опытная, хоть и молодая актриса», — заключил кинокритик.

Фото: Кадры из сериалов «Каменская», «Каменская. Перезагрузка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
