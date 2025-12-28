Меню
Будет ли 2 сезон «Тайного советника»: сериал Дзоциева мгновенно стал хитом — теперь решение за телеканалом НТВ

28 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Тайный советник»

Но зрители с удовольствием бы увидели продолжение.

«Тайный советник» завершился — и сделал это так, что вопрос о втором сезоне повис в воздухе тяжёлым, намеренно неразрешённым многоточием. Для НТВ это редкий случай: сериал не поставил жирную точку, не подвёл все линии к аккуратному «дело закрыто», а, наоборот, аккуратно приоткрыл дверь в следующий раунд.

Финал без финала: главный аргумент за продолжение

Формально первый сезон довёл расследование до логического этапа: Павел Костиков разоблачает Аршинова. Но очень быстро становится ясно — это не вершина пирамиды, а всего лишь её нижний ярус. Аршинов — исполнитель, пешка, человек, действующий по чужой воле. Те, кто реально управляет процессами, остаются за кадром. И это принципиально важно.

Такой финал — не ошибка и не недосказанность, а осознанный драматургический ход. История не закрыта, она поставлена на паузу. Именно в этом виде «Тайный советник» идеально ложится в формат второго сезона.

Алан Дзоциев и его почерк: случайностей здесь нет

Если смотреть на карьеру Алана Дзоциева, становится очевидно: он не из тех режиссёров, кто бросает сюжет на полпути. «Канцелярская крыса», «Варяги», «Самозванец» — у него всегда есть второй слой, второй ход, второе дыхание. «Тайный советник» встроен в ту же логику.

Не случайно сериал сразу оказался в числе лучших премьер года на НТВ и получил максимальную оценку у зрителей, следящих за жанром. Дзоциев работает не на разовый эффект, а на выстраивание мира, где коррупция — система, а не один конкретный злодей.

Зрительский запрос: он громче любого пресс-релиза

Кадр из сериала «Тайный советник»

Реакция аудитории показательная: при всех спорах, ляпах и шероховатостях, запрос на второй сезон звучит постоянно. Причём не в формате «ну ладно, если будет», а в формате «а дальше что?».

Это принципиально отличает «Тайный советник» от бесконечных «Балаболов» и «Лихачей», которые продолжают по инерции. Здесь продолжение не выглядит механическим — оно требуется самой историей.

Так будет ли второй сезон?

Официального анонса пока нет. Но если смотреть трезво — все факторы на месте:

  • открытый финал;
  • сильный режиссёр с историей долгих проектов;
  • востребованный главный актёр;
  • живой интерес аудитории;
  • жанр, который НТВ сейчас отчаянно нуждается обновлять, а не зацикливать.

Поэтому самый честный ответ звучит так: второй сезон «Тайного советника» не гарантирован формально, но драматургически он уже написан. Осталось лишь дождаться, когда телеканал решит не испугаться собственного же удачного проекта.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
